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У Афганістані таліби дозволили роботу Червоного Хреста

Новини » Політика    15.09.2019 - 12:13
У Афганістані таліби дозволили роботу Червоного Хреста
Ілюстративне фото (ua.icrc.org)

Бойовики також гарантували безпеку співробітників організації

Радикальний рух "Талібан" дозволив роботу співробітників Міжнародного комітету Червоного Хреста у підконтрольних їм районах Афганістану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, таліби зняли заборону на діяльність організації та гарантували безпеку співробітників Червоного Хреста під час здійснення ними гуманітарних функцій в захоплених районах.

Зазначається, що заборона на діяльність Червоного Хреста, а також Міжнародної організації охорони здоров'я була введена бойовиками "Талібану" у квітні цього року. Тоді таліби стверджували, що співробітники організацій "підозріло себе вели" під час вакцинації населення.

Поки що Червоний Хрест не коментував інформацію про зняття заборони з боку бойовиків "Талібану".

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп пообіцяв продовжити боротьбу з радикальним рухом "Талібан" на території Афганістану. Трамп заявив, що Вашингтон готовий нанести потужний удар у відповідь на чергову атаку на США.

Також РБК-Україна писало, що президент США оголосив про скасування мирних переговорів з лідерами талібів після того, як група взяла на себе відповідальність за теракт в Кабулі, в результаті якого загинув американський солдат і ще 11 людей.

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