Талибан отрезал Афганистан от мира, ссылаясь на "моральные ценности"

Афганистан, Вторник 30 сентября 2025 00:45
Талибан отрезал Афганистан от мира, ссылаясь на "моральные ценности" Фото: талибан (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Талибан намеренно отключил интернет и телефонную связь по всему Афганистану, объясняя это борьбой с "развратом".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как сообщают журналисты The Guardian со ссылкой на организацию Netblocks, уровень интернет-связи в Афганистане упал до 14% от обычного. Специалисты уже классифицировали этот инцидент как преднамеренное отключение телекоммуникационных услуг на национальном уровне.

Как стало известно, талибы намеренно отключили интернет по всей стране, объясняя это желанием "предотвратить разврат". В результате миллионы афганцев остались без доступа к онлайн-сервисам и телефонной связи.

Первые ограничения талибы начали вводить еще в начале сентября - тогда была снижена скорость интернета в нескольких провинциях, а впоследствии высокоскоростные каналы связи просто выключили. В течение последних недель жители страны жаловались на чрезвычайно медленное соединение и постоянные перебои в работе сети.

Особенно сильным ограничениям подверглись северные провинции Балх, Бадахшан и Тахар, а также южные регионы - Кандагар, Гильменд, Нангархар и Урузган.

Представитель провинции Балх Аттаулла Заид говорит, что оптоволоконный интернет в северной части страны был полностью отключен по прямому приказу лидера Талибана. По его словам, такой шаг якобы направлен на "борьбу с развратом".

Netblocks предупреждает, что восстановление стабильной связи может быть сложным, ведь телефонные услуги в Афганистане тесно интегрированы с интернетом, и для постепенного возвращения связи придется действовать методом "проб и ошибок".

Еще в 2024 году Афганистан запустил масштабную оптоволоконную сеть, построенную при поддержке США, которая соединяла страну с миром. Однако после захвата власти Талибаном в 2021 году большинство современных свобод и инфраструктурных достижений начали постепенно сворачивать в соответствии с их строгим толкованием исламского права.

Масштабное отключение интернета вызвало беспокойство международных правозащитников, которые предупреждают, что изоляция страны еще больше ограничит доступ граждан к образованию, информации и внешнему миру, а также усложнит мониторинг нарушений прав человека.

Напомним, что США ведут переговоры о возвращении войск в Афганистан. По словам Дональда Трампа, вывод американских войск из Афганистана является самым позорным днем в истории страны.

При этом сотрудник МИД "Талибана" Заккир Джалал заявил, что движение не допустит восстановления контроля США над ключевой авиабазой в Афганистане.

