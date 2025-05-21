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Признают террористами? США пересматривают статус "Талибана", - Рубио

Вашингтон, Среда 21 мая 2025 21:18
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Признают террористами? США пересматривают статус "Талибана", - Рубио Фото: Марко Рубио, глава Госдепа США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США рассматривают возможность признания "Талибана" иностранной террористической организацией. Но пока решение не принято.

Как передает РБК-Украина, об этом госсекретарь США Марко Рубио заявил на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей США.

У Рубио спросили, будет ли Госдеп вносить "Талибан" в список иностранных террористических организаций.

"Ну, я полагаю, что эта классификация сейчас снова находится на рассмотрении", - ответил госсекретарь.

По его словам, решение относительно "Талибана" будет основано на целостном подходе к тому, какой будет будущая политика Вашингтона.

"Мы четко осознаем, кто они (талибы - ред.) такие и что они сделали в прошлом. Мы хотели бы видеть от них больше сотрудничества в вопросе "Аль-Каиды" и с другими элементами в стране, которые мы хотели бы видеть в качестве объектов для борьбы", - добавил Рубио.

Глава Госдепа добавил, что возможное признание "Талибана" террористической организацией - это часть набора инструментов, которые есть у президента США Дональда Трампа в качестве рычага влияния.

Стоит заметить, что "Талибан" находится под санкциями Министерства финансов США как "Особо обозначенная глобальная террористическая организация". Но в то же время он не внесен в список иностранных террористических организаций.

Афганцев депортируют из США

Напомним, ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа усилила депортации.

В частности, власти США активно отменяют гуманитарный статус для беженцев из Афганистана.

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Талибан Соединенные Штаты Америки Марко Рубио Афганистан
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