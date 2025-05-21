Признают террористами? США пересматривают статус "Талибана", - Рубио
США рассматривают возможность признания "Талибана" иностранной террористической организацией. Но пока решение не принято.
Как передает РБК-Украина, об этом госсекретарь США Марко Рубио заявил на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей США.
У Рубио спросили, будет ли Госдеп вносить "Талибан" в список иностранных террористических организаций.
"Ну, я полагаю, что эта классификация сейчас снова находится на рассмотрении", - ответил госсекретарь.
По его словам, решение относительно "Талибана" будет основано на целостном подходе к тому, какой будет будущая политика Вашингтона.
"Мы четко осознаем, кто они (талибы - ред.) такие и что они сделали в прошлом. Мы хотели бы видеть от них больше сотрудничества в вопросе "Аль-Каиды" и с другими элементами в стране, которые мы хотели бы видеть в качестве объектов для борьбы", - добавил Рубио.
Глава Госдепа добавил, что возможное признание "Талибана" террористической организацией - это часть набора инструментов, которые есть у президента США Дональда Трампа в качестве рычага влияния.
Стоит заметить, что "Талибан" находится под санкциями Министерства финансов США как "Особо обозначенная глобальная террористическая организация". Но в то же время он не внесен в список иностранных террористических организаций.
Афганцев депортируют из США
Напомним, ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа усилила депортации.
В частности, власти США активно отменяют гуманитарный статус для беженцев из Афганистана.
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