"Талібан" оголосив "амністію" урядовцям Афганістану і закликав повернутися до роботи

В Афганістані представники руху "Талібан" оголосили "загальну амністію" для колишніх урядовців. Їх закликали відновити роботу в держустановах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP .

Згідно випущеної заяви, таліби обіцяють, що в Кабул повернеться "повсякденне життя".

"Для всіх оголошена загальна амністія... тож ви повинні почати своє повсякденне життя з повною впевненістю", - йдеться в заяві талібів, через два дні після того, як вони захопили столицю Афганістану і встановили свою владу.