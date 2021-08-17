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"Талібан" оголосив "амністію" урядовцям Афганістану і закликав повернутися до роботи

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Вівторок 17 серпня 2021 09:18
"Талібан" оголосив "амністію" урядовцям Афганістану і закликав повернутися до роботи Фото: "Талібан" закликав урядовців повернуться до роботи (Getty Images)
Автор: Инна Собора

В Афганістані представники руху "Талібан" оголосили "загальну амністію" для колишніх урядовців. Їх закликали відновити роботу в держустановах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Згідно випущеної заяви, таліби обіцяють, що в Кабул повернеться "повсякденне життя".

"Для всіх оголошена загальна амністія... тож ви повинні почати своє повсякденне життя з повною впевненістю", - йдеться в заяві талібів, через два дні після того, як вони захопили столицю Афганістану і встановили свою владу.

Нагадаємо, напередодні таліби без бою зайняли Кабул, президент Афганістану Ашраф Гані втік з країни і визнав військову поразку.

Детальніше про ситуацію читайте в матеріалі "Перемога талібів, Втеча президента і хаос в Кабулі: що відбувається в Афганістані".

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