Тактика выжженной земли: как Россия бьет по энергосистеме и будет ли свет зимой

Россия изменила тактику атак на энергетику

По словам Зайченко, после того, как россияне не смогли погасить украинскую энергосистему масштабными атаками, они перешли к тактике "выжженной земли".

Он пояснил, что ранее атаки осуществлялись сотнями ракет одновременно по станциям НЭК "Укрэнерго" и электростанциям.

Сейчас, по словам Зайченко, противник уничтожает целые энергорайоны, включая подстанции и электростанции операторов системы распределения.

Проблемы тепловых электростанций

Глава "Укрэнерго" отметил, что особенно пострадали тепловые электроцентрали, которые должны обеспечивать теплом и светом украинцев зимой.

"Но, несмотря ни на что, энергетики продолжают восстанавливать эти объекты, которые уже поражались даже не раз, а десятки раз, и продолжают предоставлять свет-тепло для жителей Украины", - сказал он.

Как подготовиться населению

Глава "Укрэнерго" посоветовал гражданам заботиться о собственной энергонезависимости. Он отметил, что многие люди уже запаслись повербанками, фонариками и обеспечили резервное питание для Wi-Fi-роутеров.

Также полезно устанавливать солнечные панели и аккумуляторы, где это возможно.

По словам Зайченко, важно менять поведение и экономить электроэнергию: не включать одновременно несколько мощных приборов, переносить потребление на дневное или ночное время, выключать ненужные приборы и свет.

Это поможет энергетикам поддерживать стабильное снабжение электроэнергии в сложный зимний период.

Состояние энергосистемы и защита трансформаторов

На вопрос о возможных отключениях зимой Зайченко успокоил, что энергетики провели большую работу с 2022 года и сейчас более 50% трансформаторов защищены.

"Защищены таким уровнем защиты, что они выдерживают "Шахеды" и каждый день атакуются "Шахедами" и продолжают работать. Поэтому с этой точки зрения уверенность есть, что мы обеспечим передачу электроэнергии в сети операторов системы распределения", - пояснил он.

Масштабные отключения света маловероятны

Зайченко добавил, что сети операторов системы распределения также занимаются защитой.

"Поэтому, я думаю, ситуация с тем, что света не будет, она маловероятна. Но все энергетики делают свою работу для того, чтобы свет был всегда, а не по такому тяжелому графику", - рассказал глава "Укрэнерго".