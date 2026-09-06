Тактика США работает? Влияние Ирана в Ормузском проливе начинает ослабевать, - Reuters
Спустя полгода войны США против Ирана Тегеран столкнулся с беспрецедентным экономическим давлением Вашингтона. Этот фактор может заставить Иран пойти на уступки, которые не Америка не смогла достичь военным путем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам иранских и региональных источников, Иран спустя годы выживания в условиях санкций столкнулся с одним из самых жестких периодов давления. На данный момент морская блокада США и ужесточение санкций ограничивают экспорт нефти, затрудняют доступ к иностранной валюте, а также выявляют растущую напряженность в экономике.
В частности, кампания привела к тому, что американские и региональные чиновники стали делать ставку на то, что экономическое давление может вынудить Тегеран открыть свободный проход через Ормузский пролив.
Ставка заключается в том, что Иран терпит больше экономического ущерба, чем наносит. Таким образом:
- попытки перекрыть экспорт нефти сократили государственные доходы, а попытки нарушить судоходство через Ормузский пролив не вызвали глобального экономического шока, на который надеялся Тегеран в неделе заставить Вашингтон пойти на компромисс;
- энергетические рынки в свою очередь адаптировались, и альтернативные источники поставок продолжают работать.
Региональные источники сказали Reuters, что пока неясно, приведет ли давление к уступкам. Но Ирану не удалось добиться тех издержек для Вашингтона, на которые он рассчитывал, чтобы подорвать решимость США.
При этом Тегеран пока не демонстрирует особых признаков отказа от своих требований о смягчении санкций, доступе к замороженным активам и признании его роли в обеспечении безопасности в Ормузском проливе.
Тем не менее, источники говорят, что в настоящее время между посредниками титаном обсуждается новая формула разрешения противостояния.
Иранские лидеры опасаются, что ухудшение экономической ситуации из-за давления США, которое характеризуется резким ростом цен, ослаблением торговли и давлением на доходы домохозяйств, может вновь разжечь общенациональные беспорядки, которые неоднократно бросали вызов Исламской Республике.
По словам официальных лиц, нехватка основных импортных товаров, включая топливо и пшеницу, вызывает все большую обеспокоенность.
Что еще важно знать
Напомним, на днях президент США Дональд Трамп заявил, что зависимость мировых рынков от Ормузского пролива может уменьшиться благодаря новым маршрутам поставки нефти через Ближний Восток.
Также мы писали, что в субботу Иран и США обменялись ударами по кораблям. В частности, американские войска нанесли удары по трем нефтяным танкерам Тегерана после того, как КСИР запустил баллистику по двум военным кораблям США.
Позже глава Пентагона Пит Хегсет предупредил, что если Тегеран начнет атаковать американские корабли, тогда иранские танкеры будут потоплены.