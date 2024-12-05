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Тактика салями. В ГУР рассекретили неизвестные детали миссии на севере Харьковской области

Харьков, Четверг 05 декабря 2024 14:59
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Тактика салями. В ГУР рассекретили неизвестные детали миссии на севере Харьковской области Фото: в ГУР рассекретили неизвестные детали миссии на севере Харьковской области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Разведчики рассказали детали операции по освобождению лесного массива в районе Липцев. Она проходила с мая по октябрь 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.

Так, выбивание врага с позиций усилиями подразделений активных действий ГУР МО Украины "Kraken", "Артан", Международный легион, Легион "Свобода России" совместно с бойцами НГУ и ВСУ заставило россиян отказаться от идеи прорываться в Харьков и обстреливать город из ствольной артиллерии.

"Активная фаза операции проходила по "тактике салями" - передовые отряды "Артана" и "Кракена" захватывали первые позиции россиян и закреплялись на них», - рассказали в ГУР.

После этого бойцы Международного легиона, а также "ЛСР" заводили на эти позиции побратимов из бригады "Хартия", и ударные кулаки ГУР снова шли вперед, штурмы и зачистки некоторых участков продолжались в среднем трое-четверо суток.

"Потом где-то три дня надо было на то, чтобы подтянуть силы, организовать логистику и определить следующие точки, по которым мы будем бить. Разведывали обстановку, понимали, сколько сил и средств нам необходимо для выбивания противника, и потом снова несколько дней продвигались", - рассказал спецназовец разведки.

Наступление РФ в Харьковской области

10 мая российские войска попытались прорвать границу Украины со стороны Харьковской области. Боевые действия распространились на район сел Липцы, Глубокое, Старица и города Волчанск.

В октябре сообщалось, что украинские разведчики провели успешную операцию в районе Липцев Харьковской области. Удалось уничтожить полк россиян и зачистить 400 га леса.

Тогда ГУР удалось захватить батальонный район обороны противника, уничтожить три мотострелковых батальона, отряда "Шторм" и разведывательной роты 7-го отдельного мотострелкового полка 11-го армейского корпуса ВС РФ.

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