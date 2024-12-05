Тактика салями. В ГУР рассекретили неизвестные детали миссии на севере Харьковской области
Разведчики рассказали детали операции по освобождению лесного массива в районе Липцев. Она проходила с мая по октябрь 2024 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.
Так, выбивание врага с позиций усилиями подразделений активных действий ГУР МО Украины "Kraken", "Артан", Международный легион, Легион "Свобода России" совместно с бойцами НГУ и ВСУ заставило россиян отказаться от идеи прорываться в Харьков и обстреливать город из ствольной артиллерии.
"Активная фаза операции проходила по "тактике салями" - передовые отряды "Артана" и "Кракена" захватывали первые позиции россиян и закреплялись на них», - рассказали в ГУР.
После этого бойцы Международного легиона, а также "ЛСР" заводили на эти позиции побратимов из бригады "Хартия", и ударные кулаки ГУР снова шли вперед, штурмы и зачистки некоторых участков продолжались в среднем трое-четверо суток.
"Потом где-то три дня надо было на то, чтобы подтянуть силы, организовать логистику и определить следующие точки, по которым мы будем бить. Разведывали обстановку, понимали, сколько сил и средств нам необходимо для выбивания противника, и потом снова несколько дней продвигались", - рассказал спецназовец разведки.
Наступление РФ в Харьковской области
10 мая российские войска попытались прорвать границу Украины со стороны Харьковской области. Боевые действия распространились на район сел Липцы, Глубокое, Старица и города Волчанск.
В октябре сообщалось, что украинские разведчики провели успешную операцию в районе Липцев Харьковской области. Удалось уничтожить полк россиян и зачистить 400 га леса.
Тогда ГУР удалось захватить батальонный район обороны противника, уничтожить три мотострелковых батальона, отряда "Шторм" и разведывательной роты 7-го отдельного мотострелкового полка 11-го армейского корпуса ВС РФ.
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