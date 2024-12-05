Тактика салями. В ГУР рассекретили неизвестные детали миссии на севере Харьковской области

Разведчики рассказали детали операции по освобождению лесного массива в районе Липцев. Она проходила с мая по октябрь 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР .

Так, выбивание врага с позиций усилиями подразделений активных действий ГУР МО Украины "Kraken", "Артан", Международный легион, Легион "Свобода России" совместно с бойцами НГУ и ВСУ заставило россиян отказаться от идеи прорываться в Харьков и обстреливать город из ствольной артиллерии.

"Активная фаза операции проходила по "тактике салями" - передовые отряды "Артана" и "Кракена" захватывали первые позиции россиян и закреплялись на них», - рассказали в ГУР.

После этого бойцы Международного легиона, а также "ЛСР" заводили на эти позиции побратимов из бригады "Хартия", и ударные кулаки ГУР снова шли вперед, штурмы и зачистки некоторых участков продолжались в среднем трое-четверо суток.

"Потом где-то три дня надо было на то, чтобы подтянуть силы, организовать логистику и определить следующие точки, по которым мы будем бить. Разведывали обстановку, понимали, сколько сил и средств нам необходимо для выбивания противника, и потом снова несколько дней продвигались", - рассказал спецназовец разведки.