Тактика обмана: зачем Трамп пообещал Ирану две недели на сделку, - WP

Заявления президента Дональда Трампа о готовности предоставить Ирану две недели для заключения сделки, были обманной тактикой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

"Трамп дал понять, что оставляет за собой право отменить план в любой момент - вплоть до тех пор, пока самолеты войдут в воздушное пространство Ирана", - пишет издание.

В то же время, собеседник издания отметил, что в словах американского лидера "также была доля правды".

По словам высокопоставленного представителя администрации, заявление главы Белого дома о вероятном ожидании до двух недель, было попыткой Вашингтона, "ввести иранцев в заблуждение".

Присоединение США к войне Израиля против Ирана

С 13 июня Армия обороны Израиля проводит военную операцию под названием "Львиный народ", основной целью которой является уничтожение иранских объектов, задействованных в обогащении урана и потенциальном производстве ядерных боеголовок в будущем.

После того как были нанесены удары по части таких объектов, несколько дней назад Израиль обратился к США с просьбой ликвидировать другие цели, расположенные глубоко под землей и в горной местности, поскольку в распоряжении израильской армии отсутствует вооружение, способное эффективно поразить эти укрепленные позиции.

Трамп сначала заявил, что удары США по Ирану могут произойти, а могут и не произойти.

А потом отметил, что решит будут ли США участвовать в войне против Ирана в течение следующих двух недель. По его словам, это время нужно для попытки возобновить переговоры по ядерной сделке между Вашингтоном и Тегераном.

В ночь на 22 июня Военно-морские силы США нанесли удары по ядерным объектам Ирана, расположенным в Фордо, Натанзе и Исфахане.

В ходе операции были применены противобункерные управляемые авиабомбы GBU-57 A/B MOP, крылатые ракеты Tomahawk, а также другие высокоточные средства поражения.

Глава Пентагона Пит Гегсет предостерег Тегеран от попыток мести, предупредив о "серьезных последствиях".

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