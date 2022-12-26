ua ru
Пн, 26 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинская ПВО уничтожила почти треть "Шахедов" из второй партии для РФ

Новина українською →
Украина, Понедельник 26 декабря 2022 16:19
Украинская ПВО уничтожила почти треть "Шахедов" из второй партии для РФ Фото: украинское ПВО уничтожило почти треть "Шахедов" из второй партии для РФ (defence-ua.com)
Автор: Карина Левицкая

Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили уже почти треть второй партии иранских беспилотников, которые были переданы в Российскую Федерацию из Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире единого телемарафона.

По словам Игната, ПВО Украины уничтожило уже около 70 дронов из второй партии беспилотников, поступивших из Ирана в Россию.

"Около 70 БПЛА уничтожено противовоздушной обороной. Противник имеет еще эти беспилотники, и нужно готовиться и усиливаться, особенно в отношении объектов критической инфраструктуры", - сказал спикер.

Он рассказал, что первая партия ударных иранских дронов для оккупантов насчитывала почти 400 беспилотников. Новая партия насчитывает еще 250 "Шахедов". Он добавил, что именно ими оккупанты осуществили четыре волны атак на прошлой и позапрошлой неделе.

Напомним, по мнению иностранных СМИ, Путин может начать охоту иранскими ракетами на системы Patriot, которые США планируют передать Украине.

Ранее мы писали, что Россия готова поставлять Ирану эскадрилью истребителей Су-35 в обмен на дроны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВО Российская Федерация Иран Война России против Украины
NEWS
Рост неизбежен? Чего ждать от курса доллара и влияет ли он на цены в Украине
Рост неизбежен? Чего ждать от курса доллара и влияет ли он на цены в Украине
DAILY
Сергей Грабский: Идея россиян взять Киев от начала выглядит как авантюра
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Грабский: Идея россиян взять Киев от начала выглядит как авантюра