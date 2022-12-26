Украинская ПВО уничтожила почти треть "Шахедов" из второй партии для РФ

Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили уже почти треть второй партии иранских беспилотников, которые были переданы в Российскую Федерацию из Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире единого телемарафона.

По словам Игната, ПВО Украины уничтожило уже около 70 дронов из второй партии беспилотников, поступивших из Ирана в Россию.

"Около 70 БПЛА уничтожено противовоздушной обороной. Противник имеет еще эти беспилотники, и нужно готовиться и усиливаться, особенно в отношении объектов критической инфраструктуры", - сказал спикер.

Он рассказал, что первая партия ударных иранских дронов для оккупантов насчитывала почти 400 беспилотников. Новая партия насчитывает еще 250 "Шахедов". Он добавил, что именно ими оккупанты осуществили четыре волны атак на прошлой и позапрошлой неделе.