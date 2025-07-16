Тактический успех РФ или дезинформация? Военные рассказали, чья Малиновка на Запорожье

Российские войска заявили о продвижении на Запорожье и якобы захвате села Малиновка. В то же время украинские бойцы имеют свою версию относительно ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера ОК "Юг" Владислава Волошина в эфире телемарафона и SPRAVDI .

По геолокационным данным ISW, обнародованным 14 июля, оккупанты взяли под свой контроль село Малиновка, расположенное западнее Гуляйполя Запорожской области.

Российские подразделения якобы активизировали свои действия на направлении еще в начале мая и уже к концу июня якобы смогли продвинуться.

В свою очередь Волошин отметил, что именно на этом направлении продолжались жестокие бои.

"Захваченный какой-то населенный пункт - это громко сказано, поэтому противник просто уничтожает и населенный пункт, и все наши позиции, которые там есть. Он пытается нас отодвинуть, чтобы Силы обороны Украины отошли с тех или иных рубежей, но сам захватить и удержать их не может", - пояснил спикер.

Волошин также отметил, что россияне пытались атаковать, применяя моторизованные штурмы на мотоциклах.

Однако подытожив отметил, что сейчас украинские защитники "контролируют огнем уничтоженные позиции" и бывший населенный пункт.