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Тактический успех РФ или дезинформация? Военные рассказали, чья Малиновка на Запорожье

Украина, Среда 16 июля 2025 15:16
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Тактический успех РФ или дезинформация? Военные рассказали, чья Малиновка на Запорожье Фото: Малиновка находится под огневым контролем ВСУ (скрин видео youtube.com)
Автор: Карина Левицкая

Российские войска заявили о продвижении на Запорожье и якобы захвате села Малиновка. В то же время украинские бойцы имеют свою версию относительно ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера ОК "Юг" Владислава Волошина в эфире телемарафона и SPRAVDI.

По геолокационным данным ISW, обнародованным 14 июля, оккупанты взяли под свой контроль село Малиновка, расположенное западнее Гуляйполя Запорожской области.

Российские подразделения якобы активизировали свои действия на направлении еще в начале мая и уже к концу июня якобы смогли продвинуться.

Тактический успех РФ или дезинформация? Военные рассказали, чья Малиновка на Запорожье

В свою очередь Волошин отметил, что именно на этом направлении продолжались жестокие бои.

"Захваченный какой-то населенный пункт - это громко сказано, поэтому противник просто уничтожает и населенный пункт, и все наши позиции, которые там есть. Он пытается нас отодвинуть, чтобы Силы обороны Украины отошли с тех или иных рубежей, но сам захватить и удержать их не может", - пояснил спикер.

Волошин также отметил, что россияне пытались атаковать, применяя моторизованные штурмы на мотоциклах.

Однако подытожив отметил, что сейчас украинские защитники "контролируют огнем уничтоженные позиции" и бывший населенный пункт.

Ситуация на фронте 16 июля

Заметим, что, по данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки Силы обороны успешно остановили один штурм противника вблизи Малиновки, что свидетельствует об эффективности украинской обороны на этом направлении.

Напомним, что утром 16 июля Генеральный штаб ВСУ обновил данные по обстановке на линии фронта. В частности, была обнародована сводка по всем направлениям боевых действий и актуальные карты.

Мы также писали, что за прошедшие сутки потери российских войск превысили тысячу человек, а Силы обороны Украины удачно уничтожили танки, бронированную технику, артиллерийские установки, системы ПВО и другое вооружение противника.

Также РБК-Украина писало и о том, что Институт изучения войны сообщил о новых попытках прорыва со стороны российских войск и обнародовал обновленную визуализацию ситуации на фронте.

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