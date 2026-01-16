RU

Общество Образование Деньги Изменения

Такси будет работать в комендантский час в Киеве: когда начнет

Иллюстративное фото: в Киеве такси снова будет работать ночью (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве уже с 17 января несколько сервисов такси будут снова работать круглосуточно. Соответствующее разрешение они получили от местных властей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bolt в Facebook и Uklon в Facebook.

Работа Uklon

"Вместе с городскими властями мы согласовали работу Uklon в комендантский час. Так что с 00:00 17 января сервис будет работать в Киеве круглосуточно", - сказано в сообщении компании. 

Там уточнили, что жители Киева смогут добраться на такси к пунктам несокрушимости, вокзалу, местам обогрева, медучреждениям или просто отвезти продукты близким. 

Работа Bolt

В компании Bolt также подтвердили, что восстанавливают работу в Киеве в комендантский час. 

"Мы рядом, чтобы помочь доехать до тепла, добраться до Пунктов несокрушимости, мест обогрева или туда, где есть свет и связь, вовремя добраться до больницы, получить доставку пищи, лекарств или необходимых вещей", - уточнили в компании. 

Там также призвали жителей Киева использовать ночные поездки только при необходимости и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги. 

Ослабление комендантского часа

Напомним, сегодня, 16 января, Кабмин утвердил новые правила, согласно которым в городах и общинах, где действует чрезвычайная ситуация в энергетике, могут ослабить комендантский час.

При этом торгово-развлекательные центры, аптеки, заправки и не только, которые будут числиться как пункты несокрушимости, смогут работать круглосуточно.

Такое решение украинские власти приняли из-за сложной ситуации с электроснабжением и сильных морозов.

КиевBoltUklonЭлектроэнергияКомендантский часОтключение света