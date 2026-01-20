RU

Общество Образование Деньги Изменения

Такси по 1000 гривен и больше: как в Киеве взлетели цены во время тревоги

Фото: В Киеве взлетели цены на такси во время воздушной тревоги (Игорь Кузнецов, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

В Киеве утром во вторник, 20 января, цены на такси во время воздушной тревоги выросли в несколько раз - за отдельные поездки пассажирам приходится платить более 1000 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина.

После объявления воздушной тревоги в столице остановилось движение поездов метрополитена, из-за чего киевляне массово начали искать альтернативные способы передвижения. Резкий рост спроса на такси привел к автоматическому повышению тарифов в сервисах перевозок.

Сколько стоят поездки

В частности, поездка от метро "Лесная" до Майдана Независимости в 10:00 стоила от 523 гривен до более 1033 гривен - в зависимости от сервиса и класса автомобиля (без учета скидок). Также доступна услуга "драйвер", когда к вам приедет водитель и сможет доставить вас к месту назначения на вашем авто. Такая поездка обходилась в 1571 гривну.

Цены на такси в Киеве 20 января (скриншот: РБК-Украина)

Другой сервис установил тарифы от 874 гривен за "стандарт" до 926 гривен за поездку с домашними животными.

Цены на такси в Киеве 20 января (скриншот: РБК-Украина)

Еще один сервис такси предлагает от 681 гривны за поездку "стандарт" до 1033 гривен за авто класса "Prime" - брендированный автомобиль, который, по информации в приложении, может двигаться по полосе общественного транспорта и имеет дополнительные опции, в частности Wi-Fi, зарядные устройства и воду.

Цены на такси в Киеве 20 января (скриншот: РБК-Украина)

Отметим, после возобновления работы метро и уменьшения спроса на перевозки тарифы в сервисах такси обычно возвращаются к привычному уровню, однако во время воздушных тревог и транспортных ограничений цены могут резко расти.

Напомним, в ночь на 20 января РФ атаковала Киев дронами и баллистическими ракетами - в городе раздавались взрывы, зафиксированы разрушения в Днепровском районе и перебои со светом и водой на Левом берегу. Известно об одном пострадавшем, объекты социальной инфраструктуры перевели на автономное питание.

Из-за российской атаки метро Киева во вторник изменило режим работы.

