Главная » Новости » Война в Украине

Метро Киева меняет график движения из-за обстрелов: что нужно знать пассажирам

Украина, Киев, Вторник 20 января 2026 07:30
Метро Киева меняет график движения из-за обстрелов: что нужно знать пассажирам Фото: киевский метрополитен (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Никончук Анастасия

В столице временно меняется работа метрополитена из-за последствий очередных обстрелов и сложной ситуации с электроснабжением, что повлияло на графики движения поездов на отдельных линиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию КГГА.

Киевский метрополитен перешел на специальный режим работы на фоне энергетических ограничений, возникших после атак по инфраструктуре в ночь на 20 января. Изменения касаются прежде всего красной и зеленой веток и действуют с учетом текущей обстановки и режима воздушной тревоги.

Изменения на красной линии

Движение поездов на красной линии организовано на участке между станциями "Академгородок" и "Арсенальная". Интервал между поездами составляет в среднем 4 минуты 30 секунд – 5 минут.

После завершения воздушной тревоги для сообщения между левым и правым берегом предусмотрено курсирование двух поездов на маршруте "Левобережная" – "Арсенальная".

При этом ориентировочный интервал движения увеличен и составляет около 20–25 минут. Поезда будут проходить станции "Гидропарк" и "Днепр" без остановок.

Работа зеленой линии

На зеленой ветке во время воздушной тревоги движение поездов осуществляется по двум отдельным участкам.

Между станциями "Сырец" и "Выдубичи" интервал составляет около 7 минут, а на отрезке "Осокорки" – "Красный хутор" поезда курсируют с интервалом примерно 10 минут.

Синяя линия без изменений

Синяя линия метрополитена продолжает работу в штатном режиме, без корректировки графиков и маршрутов движения поездов.

Где следить за обновлениями

Актуальная информация о работе метро, возможных изменениях и восстановлении стандартного движения оперативно озвучивается на станциях, а также публикуется на официальных ресурсах городской администрации и метрополитена. Пассажирам рекомендуют учитывать временные ограничения при планировании поездок по городу.

Напоминаем, что в ночь на 20 января российские войска нанесли комбинированный удар по Киеву, применив сначала ударные дроны, а затем баллистическое вооружение: в городе прогремели взрывы, на Левом берегу зафиксированы перебои с электроснабжением и водоснабжением, при этом на данный момент известно об одном пострадавшем.

Отметим, что дефицит в энергосистеме Киева и области сохраняется, поэтому пока невозможно отказаться от экстренных отключений электроэнергии: по итогам заседания Штаба по ликвидации последствий ЧС в регионе первый вице-премьер — министр энергетики Денис Шмыгаль отметил, что ситуация остается сложной и требует как точечных, так и системных решений.

