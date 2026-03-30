"Такого у Украины никогда не было": Зеленский о договоренностях со странами Ближнего Востока

Зеленский рассказал о визитах в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Иорданию и контакты с другими государствами. Он добавил, что сейчас там все еще находится секретарь СНБО Рустем Умеров.

"Мы сделали очень важный шаг. Мы поделились своей экспертизой как защищать людей, гражданскую инфраструктуру. Очень благодарны за это лидеры Ближнего Востока", - подчеркнул он.

"Исторические договоренности"

Президент анонсировал встречи еще с несколькими представителями и отметил стратегические договоренности на много лет вперед.

"Считаю, что это исторические договоренности. Мы договариваемся о стратегическом сотрудничестве в направлении милтек и в других направлениях. Мы говорим о десятилетних договорах. Это взаимная помощь, безусловно", - отметил президент Украины.

Он добавил, что Киев заинтересован и в антибаллистической деятельности, с которой, заметил он, у страны есть дефицит.

"Это и об экспорте, об открытии экспорта. Но о правильном открытии, когда ты знаешь, что действительно продается партнерам система, а не просто перехватчики. Это и линия защиты, софт, и системы РЭБ, то есть системно подходим к этому вопросу", - пояснил Зеленский.

Договоренности по энергетике

Он подчеркнул, что все договоренности являются очень важными для Украины и будут закрепляться юридически. Украинский президент подчеркнул, что "таких договоренностей в этом регионе" у Украины никогда не было.

Зеленский также отметил, что перед Киевом стоят вызовы, связанные с энергетикой и дизелем. Он сообщил, что уже есть договоренности и об энергетической поддержке из стран Залива.

Морские дроны и разблокирование Ормузского пролива

Президент Украины также сообщил о договоренностях с арабскими странами относительно морских дронов. Он рассказал, мог бы украинский опыт разблокировать Ормузский пролив.

"Мы поднимали этот вопрос. потому что он болезненный и горячий для всего мира, потому что есть энергетический кризис. Они знают, что могут рассчитывать на нашу экспертизу в этом направлении. Мы делились опытом черноморского коридора, как он функционирует", - говорится в его заявлении.

По словам Зеленского, страны Ближнего Востока понимают, что у ВСУ получилось "очень продуктивно" разблокировать Черноморский коридор.

"Относительно других направлений, по Ормузу, на мой взгляд, этим занимаются США, мы безусловно всегда готовы помогать партнерам", - подчеркнул украинский президент.