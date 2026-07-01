Такого еще не было. Украина готовится сама покупать PAC-3 для Patriot

"Сейчас мы работаем над тем, чтобы законтрактовать напрямую закупку PAC-3, чего до этого никогда не было. И я уверен: нам удастся это сделать в ближайшее время", - рассказал он.

Федоров заметил, что Киеву продолжают поступать ракеты от американских партнеров, однако их недостаточно для полного обеспечения украинской ПВО.

В то же время министр подчеркнул, что у Украины есть "конкретный план, как привлекать дополнительные ракеты и бороться за каждую ракету", а также "некоторые неочевидные решения".

Он сообщил, что благодаря Германии заключен большой контракт на сотни ракет PAC-2 GEM-T (Guidance Enhanced Missile-Tactical), а также антибаллистические PAC-3. Их поставки стартуют со следующего года.

Вооружение взаймы

"Мы хотим сейчас уже взять у некоторых стран, так сказать, взаймы эти ракеты, для того чтобы потом вернуть", - отметил Федоров.

Он рассказал, что ранее европейские партнеры передали несколько десятков ракет, которые помогли отразить атаки в феврале-марте. При этом Украина планирует получать больше ракет благодаря прямым контрактам.

По словам министра обороны, для обеспечения противовоздушной обороны разработан конкретный план. Работа ведется по двум направлениям:

максимальный сбор и закупка ракет PAC-2 и PAC-3 с иностранных складов;

создание своей антибаллистической ракеты.

Федоров заметил, что конкретные цифры и детали разработки не разглашаются, чтобы не давать врагу дополнительную информацию. При этом он подчеркнул, что в этот процесс максимально вовлечен президент Украины.