Такого нет даже в Вашингтоне. Эксперт призвал проверить контракты "Укрнафты" с лоббистом из США

Американский юрист и лоббист Патрик В. Пирсалл, который декларировал в США работу в интересах Украины на безвозмездной основе, мог получать многомиллионные контракты от государственных структур. По данным экспертов, почасовая ставка для "Укрнафты" была почти втрое выше оплаты по аналогичным контрактам Министерства юстиции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook -страницу политического эксперта Михаила Шнайдера.

Анализируя обнародованные детали документов, эксперт ставит под сомнение обоснованность значительных выплат от госкомпаний в пользу иностранного консультанта.

По словам Шнайдера, в 2022-2023 годах Пирсалл был зарегистрирован в США как иностранный агент Офиса президента (по закону FARA), где официально указывал на бесплатный характер своих услуг.

В то же время юрфирмы, где он был партнером, начали получать многомиллионные государственные заказы без публичных закупок. В частности, после его перехода в компанию Gibson Dunn в 2025 году, новые контракты с этой фирмой заключили как Минюст, так и "Укрнафта".

Шнайдер акцентирует внимание на разнице в стоимости услуг: по его данным, почасовая ставка Пирсалла в контрактах Минюста составляет 740 долларов, тогда как для "Укрнафты" она достигает 2005 долларов.

Эксперт предполагает, что в таком случае госкомпания могла переплачивать более 200% по сравнению с затратами профильного министерства.

Он отмечает, что такие цифры являются "заоблачными" даже для Вашингтона, ведь ставки более 2000 долларов характерны только для узкого круга топовых юристов США в сложных корпоративных спорах.

"Здесь же речь идет о государственной украинской компании", - отмечает эксперт, ставя под сомнение целесообразность таких расходов.

Руководство "Укрнафты" заподозрили в подписании невыгодных сделок с американскими юристами (фото: facebook.com/mihail.shnayder)

Отдельно эксперт вспоминает директора по правовым вопросам "Укрнафты" Оксану Панченко, которая подписывала договор с Gibson Dunn. По словам Шнайдера, чиновницу "почему-то никак не смутил" почти трехкратный рост ставки Пирсалла по сравнению с условиями открытых контрактов Министерства юстиции.

Кроме того, Шнайдер предполагает, что Пирсалл мог способствовать продвижению интересов отдельных должностных лиц в США и Европе.

По мнению эксперта, вопрос о том, не были ли средства от госструктур скрытой оплатой за лоббизм, должны изучить американские регуляторы.

В то же время он считает, что украинские антикоррупционные органы (НАБУ и САП) должны проверить, не осуществляется ли такая деятельность "фактически за счет государственных средств от Минюста и "Укрнафты".