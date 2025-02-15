"Такой момент еще не наступил". У Зеленского объяснили условия для встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако для этого есть определенное условие.
Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
"Президент сегодня четко сказал, что будет готов встретиться с Путиным, когда наступит тот момент, когда Украина будет готова к таким переговорам", - заявил Ермак.
Он уточнил, что под "готовностью" речь идет о сильной позиции и гарантиях безопасности. Однако пока этот момент еще не наступил.
"Готовность абсолютно понятна, когда Украина будет иметь сильную позицию, согласованную с США и Европой. Когда будет понимать, какие гарантии безопасности мы будем иметь. Такой момент еще не наступил", - добавил глава ОП.
Напомним, что в этом же интервью Ермак ответил, привезли ли представители США в Мюнхен "мирный план" президента Дональда Трампа.
По словам руководителя Офиса президента, украинская сторона не услышала какого-то конкретного плана и он объяснил, что не может существовать документа, который не согласован с Украиной. Однако, по мнению Ермака, сейчас будет начинаться ежедневная работа над тем, чтобы такой план появился.
"Состоялся не первый телефонный звонок между президентами Трампом и Зеленским, мы уже работаем с Майком Волтцем, приезжает генерал Келлог. Я думаю, что мы будем сейчас работать в ежедневном режиме, чтобы такой план появился", - проинформировал он.
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