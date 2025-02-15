"Такой момент еще не наступил". У Зеленского объяснили условия для встречи с Путиным

"Президент сегодня четко сказал, что будет готов встретиться с Путиным, когда наступит тот момент, когда Украина будет готова к таким переговорам", - заявил Ермак.

Он уточнил, что под "готовностью" речь идет о сильной позиции и гарантиях безопасности. Однако пока этот момент еще не наступил.

"Готовность абсолютно понятна, когда Украина будет иметь сильную позицию, согласованную с США и Европой. Когда будет понимать, какие гарантии безопасности мы будем иметь. Такой момент еще не наступил", - добавил глава ОП.