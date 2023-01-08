ua ru
Вс, 08 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Мелитополе сообщают о новых взрывах возле "Гидромаша"

Новина українською →
Мелитополь, Воскресенье 08 января 2023 14:47
В Мелитополе сообщают о новых взрывах возле "Гидромаша" Фото: в Мелитополе сообщают о новых взрывах возле "Гидромаша" (t.me/ivan_fedorov_melitopol)
Автор: Наталия Гурковская

В воскресенье, 8 января, в Мелитополе Запорожской области снова сообщают о взрывах в районе завода "Гидромаш".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Несколько громких взрывов недалеко от захваченного оккупантами завода "Гидромаш", где и так "курили" всю ночь", - написал он.

По его словам, ПВО оккупантам "явно не помогает, зато в небо сразу же взлетела вражеская авиация".

Как сообщалось, во временно захваченном войсками РФ Мелитополе Запорожской области ночью 8 января прозвучала серия мощных взрывов из-за детонации снарядов оккупантов, которые они хранили на заводе "Гидромаш".

Напомним, перед этим в Мелитополе раздался громкий взрыв в канун Рождества, а прогремел он в районе железнодорожного вокзала.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мелитополь
NEWS
ВСУ держат оборону в Соледаре, а враг готовится к решающей атаке около Авдеевки: карты боев
ВСУ держат оборону в Соледаре, а враг готовится к решающей атаке около Авдеевки: карты боев
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет