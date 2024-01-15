Таких у России всего 9, но не все рабочие. Эксперт объяснил важность уничтожения А-50

Что это за самолет и сколько таких имеет Россия

А-50 - это самолет дальнего радиолокационного наблюдения и разведки. Как пояснил эксперт, такие самолеты используются для того, чтобы проводить разведывательную деятельность в воздушном пространстве. Также А-50 применяют для целеуказания тактической авиации и даже могут использовать для повышения характеристик способности ПВО, увеличивая возможности по наведению, фиксации, наблюдению, а также уничтожению целей по расстоянию.

"Таких самолетов у России всего 9. Но 3 из них фактически небоеспособны: один из них находится на модернизации, которую он до сих пор не прошел полностью, другие небоеспособны фактически, потому что они не подлежат ремонту", - рассказал Коваленко.

Таким образом, как отмечает эксперт, таких боеспособных самолетов у России 6, но даже к ним возникают вопросы.

"Потому что в Беларуси один из самолетов А-50 был поражен дроном, его эвакуировали из РБ. Тогда не был поражен непосредственно фюзеляж самолета, а именно его разведывательная система "Шмель". И на сегодняшний день у России вряд ли есть возможность быстро восстановить такие сложные системы. И в принципе информация о том, что он вышел из ремонта, до сих пор не поступала", - напоминает Коваленко и добавляет, что преимущественно в формате дежурства фиксировались максимум до 5 самолетов А-50 в воздушном пространстве.

Примечание. В феврале 2023 стало известно о повреждении самолета А-50 дронами на аэродроме в Мачулищах в Беларуси. Позже он улетел на ремонт в Таганрог.

Чем важно уничтожение А-50

Эксперт объясняет, что в целом Россия не может сейчас производить такие самолеты.

"Он сам по себе очень дорогой, почти 400 млн долларов его цена. Но с учетом того, что А-50 сейчас не производятся и каждый из них уникален делают этот самолет еще более дороже для россиян", - акцентирует Коваленко.

По его словам, такая потеря для РФ означает, что у нее значительно меньше возможностей по проведению разведывательной деятельности в воздушном пространстве Украины.

"Они не только будут иметь меньше информации о пребывании украинской тактической авиации и не только в воздушном пространстве, но и не смогут досориентировать свои самолеты тактической авиации и средства ПВО", - говорит Коваленко.

Эксперт называет уничтожение А-50 как достаточно болезненную, серьезную, дорогую и репутацию потерю для страны-агрессора.

"Потому что вместе с А-50 был поврежден Ил-22. И фактически это уникальный случай в мировой истории войн и конфликтов, когда одновременно два самолета такого уровня, такого функционала уничтожаются или получают повреждения. Это уникальный случай. Такого еще в истории никогда не было", - подчеркивает Коваленко.

Вторая потеря для России

Как обращают внимание в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности, это вторая потеря или повреждение А-50. Как мы уже указали, до этого такой самолет на аэродроме в Мачулищах вывели из строя белорусские партизаны.

В то же время, вчера такой самолет удалось сбить. В частности, эксперт Коваленко в разговоре с изданием также согласился, что до сих пор не было случаев самого сбития российского А-50. А значит, это произошло впервые.

В Центре стратегических коммуникаций в свою очередь отмечают, что А-50 - это очень сложная и специфическая техника. И, по данным Центра, в арсенале РФ их насчитывается до 20 единиц.

Там также обратили внимание, что Ил-22М11 - защищенный воздушный пункт управления, действовавший вместе с А-50 во время вражеских воздушных атак против Украины, это тоже такая вторая потеря Россией за время войны. Поскольку первый такой борт был сбит боевиками ЧВК "Вагнера" во время мятежа Евгения Пригожина летом прошлого года.

В итоге следует заметить, что уничтожение и выведение из строя этих самолетов - большой успех Сил обороны Украины, который облегчит борьбу с вражеской агрессией в воздухе.

Уничтожение А-50 и Ил-22: как это было