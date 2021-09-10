Кораблі, літаки і 12,5 тисяч військових країн НАТО: Генштаб розкрив дані про навчання, які готуються

У навчаннях "Об'єднані зусилля-2021" візьмуть участь 12,5 тисяч військових, а також кораблі, бронетехніка і літаки країн НАТО. Навчання пройдуть в кінці вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Навчання пройдуть з 22 по 30 вересня на українських полігонах і в Азово-Чорноморській акваторії.

"Об'єднані зусилля-2021"- це відповідь на російські навчання "Захід - 2021" і фактор стримування агресора", - сказано в прес-релізі Генштабу.

Кількість військових

В українських навчаннях візьмуть участь близько 700 військових з країн НАТО:

США (230 військових),

Великобританії (120),

Румунії (32),

Польщі (80),

Литви (35),

Словаччини (150),

Латвії (5),

Канади (6),

Італії (2),

Німеччини (5),

Канади (6),

Угорщини (2).

Швеції (12),

Грузії (10),

Молдови (12),

Йорданії (2),

Стратегічного командування НАТО (4).

Техніка

Задіяні будуть вертольоти румунської та словацької армій, літаки Канади, бронемашини Словаччини та Румунії.

Кількість танків на навчаннях - близько 85 одиниць, важких артилерійських систем - близько 50, літальних апаратів - 30.

Завдання навчань

Основне завдання навчань - нарощування можливостей для відбиття збройної агресії противника.