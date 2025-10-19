Трагедии едва удалось избежать: на высоте 11 000 м взорвалось лобовое стекло пассажирского самолета

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Aviation A2Z .

Во время рейса UA1093 из Денвера в Лос-Анджелес на борту находились 140 пассажиров и членов экипажа, когда на высоте около 36 000 футов (примерно 11 000 м) пилоты обнаружили трещину на лобовом стекле.

Экипаж был вынужден снизить высоту и направить самолет в ближайший аэропорт - Солт-Лейк-Сити. Посадка прошла успешно, жертв среди пассажиров не было, однако главный пилот получил незначительные травмы от осколков стекла. Пассажиров после ремонта перевезли на другой самолет Boeing 737 MAX 9, что привело к шестичасовой задержке рейса.

Особенность этого случая заключается в деталях повреждения. По фотографиям, опубликованным в сети, на стекле заметны следы ожогов, а на руке пилота - синяки, что свидетельствует о высокоскоростном ударе, а не просто структурной трещине. Эксперты предполагают, что причиной мог стать космический мусор или небольшой метеорит, однако официального подтверждения этого пока нет.

Хотя трещины лобовых стекол в самолетах редко случаются, они обычно связаны с перепадом давления или механической нагрузкой. Наличие видимых следов ожогов делает этот случай уникальным и подлежит тщательному расследованию авиационными органами.

Экипаж действовал профессионально: снизил высоту, обеспечил безопасную посадку и приоритетно поставил безопасность пассажиров на первое место. Несмотря на необычность ситуации, полет завершился без дополнительных проблем.