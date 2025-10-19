ua en ru
Вс, 19 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Трагедии едва удалось избежать: на высоте 11 000 м взорвалось лобовое стекло пассажирского самолета

США, Воскресенье 19 октября 2025 03:59
UA EN RU
Трагедии едва удалось избежать: на высоте 11 000 м взорвалось лобовое стекло пассажирского самолета Иллюстративное фото: пассажирский самолет (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В США произошел редкий авиационный инцидент с участием Boeing 737 MAX 8 авиакомпании United Airlines.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Aviation A2Z.

Во время рейса UA1093 из Денвера в Лос-Анджелес на борту находились 140 пассажиров и членов экипажа, когда на высоте около 36 000 футов (примерно 11 000 м) пилоты обнаружили трещину на лобовом стекле.

Экипаж был вынужден снизить высоту и направить самолет в ближайший аэропорт - Солт-Лейк-Сити. Посадка прошла успешно, жертв среди пассажиров не было, однако главный пилот получил незначительные травмы от осколков стекла. Пассажиров после ремонта перевезли на другой самолет Boeing 737 MAX 9, что привело к шестичасовой задержке рейса.

Особенность этого случая заключается в деталях повреждения. По фотографиям, опубликованным в сети, на стекле заметны следы ожогов, а на руке пилота - синяки, что свидетельствует о высокоскоростном ударе, а не просто структурной трещине. Эксперты предполагают, что причиной мог стать космический мусор или небольшой метеорит, однако официального подтверждения этого пока нет.

Хотя трещины лобовых стекол в самолетах редко случаются, они обычно связаны с перепадом давления или механической нагрузкой. Наличие видимых следов ожогов делает этот случай уникальным и подлежит тщательному расследованию авиационными органами.

Экипаж действовал профессионально: снизил высоту, обеспечил безопасную посадку и приоритетно поставил безопасность пассажиров на первое место. Несмотря на необычность ситуации, полет завершился без дополнительных проблем.

Кстати, в среду, 15 октября, сигнал бедствия подал экипаж самолета, на борту которого был глава Пентагона Пит Хегсет. Самолет снизился до высоты трех километров во время полета над Атлантикой у побережья Ирландии, и изменил курс в сторону Великобритании. На лобовом стекле самолета заметили трещину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Boeing Авиакатастрофа
Новости
Зеленский о ракетах Tomahawk: Трамп еще не сказал "да", а Путин уже боится
Зеленский о ракетах Tomahawk: Трамп еще не сказал "да", а Путин уже боится
Аналитика
Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов
Дмитрий Сидоров, Ростислав Шаправский Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов