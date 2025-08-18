RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

Такое впервые: Трамп объявил важным день приема в Белом доме европейских лидеров

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В Вашингтон приедут президент Украины Владимир Зеленский и ряд европейских лидеров. Никогда их не было так много одновременно.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Truth Social.

"Завтра в Белом доме важный день. Никогда еще не было столько европейских лидеров одновременно. Для меня большая честь принимать их!!! Президент DJT", - написал он.

Визит в Вашингтон

Напомним, после встречи "Коалиции решительных" в Брюсселе президент Зеленский и делегация европейских лидеров отправились в США для встречи с Трампом.

Согласно расписанию, обнародованному Roll Call, 18 августа д Трамп сначала проведет двустороннюю встречу. После пройдет многостороння встречу с лидерами ЕС.

Зеленский уже прибыл в Вашингтон и пообещал добиться длительного мира и заставить Россию прекратить войну.

О намерениях прибыть в Вашингтон заявили президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер Италии Джорджия Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, а также президент Финляндии Александр Стубб.

Европейские лидеры должны помочь Зеленскому во время разговора с Трампом. И прежде всего, не допустить повторения их печально известной встречи в Овальном кабинете, которая переросла в громкую ссору.

По информации Bloomberg, Трамп намерен достичь быстрой мирной сделки и он будет давить на Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДональд Трамп