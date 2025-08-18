Такое впервые: Трамп объявил важным день приема в Белом доме европейских лидеров

"Завтра в Белом доме важный день. Никогда еще не было столько европейских лидеров одновременно. Для меня большая честь принимать их!!! Президент DJT", - написал он.

Визит в Вашингтон

Напомним, после встречи "Коалиции решительных" в Брюсселе президент Зеленский и делегация европейских лидеров отправились в США для встречи с Трампом.

Согласно расписанию, обнародованному Roll Call, 18 августа д Трамп сначала проведет двустороннюю встречу. После пройдет многостороння встречу с лидерами ЕС.

Зеленский уже прибыл в Вашингтон и пообещал добиться длительного мира и заставить Россию прекратить войну.