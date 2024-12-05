Такое впервые. ГУР набирает "морских котиков": какие условия и зарплата

Кто может стать "морским котиком"

Украинцев приглашают присоединяться к подразделениям активных действий ГУР МОУ для морских миссий. При этом опыта не требуют, ведь обещают научить всему необходимому.

Уточняется, что от кандидатов на должность "морского котика" требуются:

желание уничтожать врага на воде и на суше

отсутствие судимостей

отсутствие вредных привычек

отсутствие родственников на временно оккупированных территориях (ТОТ) Украины

отсутствие родственников в РФ или Республике Беларусь

базовая физическая подготовка

Подать заявку на курс отбора можно по ссылке.

Что обещают тем, кто получит должность

Тем из граждан, кто станет "морским котиком" ГУР МОУ, предлагают:

высокую заработную плату - до 210 000 грн

полную экипировку

современное оружие

качественную подготовку

четкие задачи

"Стань одним из "морских котиков" ГУР МО Украины! Именно та должность, которой ты ждал. Подавай заявку на курс отбора", - подытожили в Главном управлении разведки.

Публикация ГУР (скриншот: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)