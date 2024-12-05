Такое впервые. ГУР набирает "морских котиков": какие условия и зарплата

Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины впервые открывает набор "морских котиков".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР МОУ в Facebook.
Украинцев приглашают присоединяться к подразделениям активных действий ГУР МОУ для морских миссий. При этом опыта не требуют, ведь обещают научить всему необходимому.
Уточняется, что от кандидатов на должность "морского котика" требуются:
Подать заявку на курс отбора можно по ссылке.
Тем из граждан, кто станет "морским котиком" ГУР МОУ, предлагают:
"Стань одним из "морских котиков" ГУР МО Украины! Именно та должность, которой ты ждал. Подавай заявку на курс отбора", - подытожили в Главном управлении разведки.
Публикация ГУР (скриншот: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)
Напомним, подразделения активных действий ГУР МО Украины - это те силы, благодаря которым реализуются самые дерзкие планы Главного управления разведки.
На их счету операции в глубоком тылу врага (в том числе - на территории РФ), высадки в Крыму, освобождение острова Змеиный, "вышек Бойко" и многие другие мероприятия.
Например, ранее мы рассказывали, как ГУР провело успешную операцию в тылу врага в Курской области.
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