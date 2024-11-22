Экстремальные маневры. ГУР показало подготовку спецназовцев в "Школе шкиперов" (видео)
Недавно спецназовцы Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины завершили курс подготовки управления скоростными боевыми катерами и кораблями в "Школе шкиперов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР МОУ в Facebook.
Что известно о "Школе шкиперов" и обучении спецназовцев
В Главном управлении разведки рассказали, что "Школа шкиперов" - проект профессионального обучения военнослужащих Сил безопасности и обороны Украины (он был организован милитарной инициативой компании "Метинвест" под названием "Стальной фронт").
В рамках первого набора "школы" было подготовлено 30 квалифицированных шкиперов, среди них - воины ГУР МО Украины.
К обучению курсантов привлекали иностранных инструкторов, а программа - адаптирована под нужды украинских военных.
Обучение "Школы шкиперов" состоит:
- из 30 часов теоретических занятий
- из более чем 50 часов практики (при этом каждый проводит за штурвалом катера - в роли главного шкипера-капитана - около 10 часов)
В ГУР уточнили, что в рамках обучения курсанты осваивают навыки:
- радиосвязи
- навигации
- работы в сложных погодных условиях
- экстренного маневрирования
- противодействия дронам
- эвакуации раненых
- буксировки неисправного судна
По словам одного из выпускников, "этот опыт позволил в очень короткий срок качественно подготовить людей буквально с нуля до базового уровня выполнения задач на воде".
"Эти задачи - невероятно сложные, тем более в Черном море. Надеюсь, в дальнейшем курсы будут расширяться", - добавил он.
Представитель "Стального фронта" и руководитель проектного офиса "Метинвест" Александр Водовиз рассказал, что "ребята получили спецподготовку, и теперь могут выполнять задачи в любой части моря".
"Школа шкиперов" получила положительные отзывы от курсантов, поэтому мы будем продолжать это дело", - подытожил он.
Пост ГУР МОУ (скриншот: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)
В ГУР опубликовали также видео, на котором можно увидеть некоторые экстремальные маневры, которым учили курсантов.
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