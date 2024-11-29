ГУР провело успешную операцию в тылу врага в Курской области

Бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины провели успешную операцию на территории Курской области Российской Федерации в тылу врага. Уничтожен автомобиль с дронами.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в ГУР.

Как сообщил источник, украинскими партизанами в городе Рыльск в Курской области было выявлено место дислокации российского экипажа беспилотных комплексов.

Вражеский экипаж был замечен при загрузке автомобиля пластиковыми боксами с беспилотниками.

"В результате успешных диверсионных действий внедорожник вместе с ценным имуществом был сожжен", - сообщил собеседник РБК-Украина.

ВСУ в Курской области

Напомним, Вооруженные силы Украины начали операцию в Курской области 6 августа, заняв более 1 тысячи квадратных километров.

По данным центра Разумкова, большинство украинцев (58%) поддержали операцию ВСУ. Респондентов спрашивали, как они относятся к тому, что украинские войска ведут боевые действия не только на территории Украины, но и России. Отнеслись к этому отрицательно 20% опрошенных, 7% - безразлично, и 16% не определились.

По данным агентства Reuters, к концу ноября Украина потеряла более 40% территории в Курской области, которую контролировала в ходе внезапной операции, начатой в августе. По состоянию на сейчас ВСУ удерживают около 800 квадратных километров российской территории

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин поставил задачу своим войскам отбить Курскую область до 20 января 2025 года - до дня инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.