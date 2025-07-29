RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Такая работа - не шутка? Какие 5 самых странных вакансий предлагали украинцам в этом году

Некоторые вакансии для украинцев в первой половине 2025 года могли удивить (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Государственной службе занятости рассказали о пятерке самых необычных и редких вакансий, которые работодатели предлагали украинцам в течение первой половины текущего 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЗ.

Самые необычные и редкие профессии Украины

С начала 2025 года Государственная служба занятости предлагала соискателям работы в Украине вакансии по 3,5 тысячам профессий - из возможных 9,2 тысячи, которые определяются специальным классификатором.

При этом некоторые вакансии в течение последних шести месяцев были особенно необычные и редкие.

"Работодатели искали таких специалистов буквально по несколько раз, поэтому найти такую вакансию и трудоустроиться на нее - не так просто", - отметили в ГСЗ.

Ихтиолог.

"Ихтиология - это наука о рыбах, другими словами - рыбоводство. Среди вакансий Службы занятости был запрос на ученого, специалиста по ихтиологии", - рассказали украинцам.

Отмечается, что главными задачами этой профессии является изучение:

  • строения рыб;
  • эволюционного развития рыб;
  • форм жизнедеятельности рыб;
  • особенностей размножения рыб.

Интересно, что такая вакансия появлялась не в "морской", а в "озерной" области Украины - на Волыни.

Социальный патолог.

В целом патолог - это специалист, который работает с болезненными процессами в организме человека и отклонениями от норм.

Приставка "социальный" к этому слову свидетельствует о том, что на работу приглашается специалист, который занимается изучением и анализом причин и последствий девиантного поведения.

"Проще говоря, это специалист, который изучает отклонения, которые стимулируют людей к правонарушениям. Такого специалиста искали в Черниговской области", - сообщили в Службе занятости.

Телефонист местной телефонной связи.

Украинцам объяснили, что в этой вакансии речь шла "об операторе, который соединяет абонентов на местных телефонных линиях с помощью коммутатора".

"Такая профессия еще 30 лет назад была востребованной и чрезвычайно нужной. Однако сегодня телефонные станции работают автоматически, более того, все чаще отдельные абоненты и компании полностью переходят на мобильную связь", - добавили в ГСЗ.

Уточняется, что такая вакансия появлялась в этом году в Донецком и Львовском областных центрах занятости.

Беконник.

"Если вам кажется, что название этой профессии происходит от слова "бекон", то вы абсолютно правы", - подметили в Государственной службе занятости.

Отмечается, что такой специалист - это мясник, который специализируется на обработке и приготовлении бекона.

"Согласитесь, есть большой соблазн иметь такую запись в трудовой книжке. Должность специалиста по бекону предлагал Харьковский областной центр занятости", - добавили в ГСЗ.

Фельдъегерь.

Название происходит от двух немецких слов feld - "поле" и Jäger - "охотник", хотя сама профессия не имеет ничего общего с увлечением охотой.

Сегодня это слово означает профессию курьера, который доставляет особо важные документы.

Уточняется, что такая вакансия с начала года появлялась в четырех регионах:

  • в Винницкой области;
  • в Волынской области;
  • в Николаевской области;
  • в Харьковской области.

Напомним, ранее в Государственной службе занятости рассказали, какие вакансии стали самыми популярными в течение текущего 2025 года.

Кроме того, мы рассказывали, где в Украине больше всего ищут сезонных работников летом и какие зарплаты предлагают.

Читайте также, как современные реалии влияют на рынок труда Украины - каковы его основные тенденции, зарплаты и новые тренды.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Госслужба занятостиПоиск работыРабота в УкраинеПрофессияРабота