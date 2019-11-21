У Таїланді стався сильний землетрус

У ніч на 21 листопада на півночі Таїланду стався землетрус магнітудою 6,1 бала. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Геологічної служби США.

За даними служби, епіцентр поштовхів залягав на глибині близько 10 км. Місце землетрусу знаходилося в 31 км від міста Чалом Пхра Киат на півночі Таїланду. Інформація про потерпілих не надходила.

Нагадаємо, у Франції 11 листопада стався сильний землетрус, в результаті чого як мінімум троє осіб отримали незначні пошкодження.

Крім того, в Ірані 8 листопада стався землетрус магнітудою 5,8, в результаті якого чотири людини загинули, ще 70 отримали поранення. Поштовхи змусили багатьох людей в паніці вибігати зі своїх будинків посеред ночі.

Також повідомлялося, що в австрійських Альпах в результаті сходження лавини загинули два громадянина Нідерландів, які були досвідченими лижними інструкторами.

Раніше в провінції на Філіппінах стався землетрус магнітудою 6,6, який призвів до загибелі щонайменше двох осіб. Серед загиблих - 15-річний школяр і чоловік, який помер через смертельну травму голови.

Також РБК-Україна писало, що в центральній частині Японії в суботу, 12 жовтня, стався землетрус магнітудою 5,3 бала. До цього магнітудою 5,8 бала.