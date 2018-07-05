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У Таїланді перекинулися два човни з 130 туристами

НовиниНадзвичайні події    05.07.2018 - 20:14
Фото: у Таїланді первернулись два човни з 130 туристами (facebook.com/streetheroproject)
Фото: у Таїланді первернулись два човни з 130 туристами (facebook.com/streetheroproject)

З першого човна, який перекинувся через шторм, вдалося врятувати 90 осіб

Біля берегів острова Пхукет в Таїланді через шторм перекинулися два човни, на яких знаходилися 130 туристів. Про це пише Phuket News.

Так, повідомляється, в першому човні знаходилися в основному туристи з Китаю, з них вдалося врятувати 90 осіб. Семеро все ще вважаються зниклими безвісті.

На другому човні, крім китайських туристів, були і європейці. Наголошується, що їх врятували і доставили на берег.

На місці події ведуться рятувальні роботи. Вони ускладнені поганими погодними умовами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Південній Кореї через тайфун "Прапірун" загинула одна людина, ще одна пропала безвісти, також довелося скасувати більше 30 авіарейсів.

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Теги публікації: таиланд, туристы, шторм  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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