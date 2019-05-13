У Таїланді в ДТП з автобусом постраждала 21 людина

Фото: ДТП з автобусом в Таїланді (twitter.com/ThaigerNews)

ДТП сталася в провінції Накхонсаван

В Таїланді в ніч на 13 травня в провінції Накхонсаван в результаті аварії з автобусом постраждала 21 людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Thaiger.

Повідомляється, що автобус перекинувся і опинився на узбіччі. З 43 пасажирів 21 отримав невеликі травми. Зараз поліція спілкується з водієм і пасажирами, щоб встановити обставини ДТП.

Нагадаємо, в Таїланді в результаті ДТП з двоповерховим туристичним автобусом шість осіб загинули і близько 50 отримали поранення. За даними поліції, аварія сталася в районі Кхлонг Луанг у суботу, 6 грудня, близько 3:20 за місцевим часом. Автобус, що прямував з району Паном Прай у Бангкок, перекинувся.

Внаслідок ДТП загинули чоловік, чотири жінки і дитина. Постраждалі доставлені в найближчі лікарні. Поліція розшукує водія автобуса, який міг опинитися серед постраждалих у лікарнях.

Крім того, в Таїланді перекинувся двоповерховий туристичний автобус, який їхав з Бангкока на острів Пхукет. Дорожньо-транспортна пригода сталася в провінції Сураттхані, яка знаходиться на півдні Таїланду. В результаті постраждали 15 чоловік.