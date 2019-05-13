В Таиланде в ДТП с автобусом пострадал 21 человек

Фото: ДТП с автобусом в Таиланде (twitter.com/ThaigerNews)

ДТП произошло в провинции Накхонсаван

В Таиланде в ночь на 13 мая в провинции Накхонсаван в результате аварии с автобусом пострадал 21 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Thaiger.

Сообщается, что автобус перевернулся и оказался на обочине. Из 43 пассажиров 21 получил небольшие травмы. Сейчас полиция общается с водителем и пассажирами, чтобы установить обстоятельства ДТП.

Напомним, в Таиланде в результате ДТП с двухэтажным туристическим автобусом шесть человек погибли и около 50 получили ранения. По данным полиции, авария произошла в районе Кхлонг Луанг в субботу, 6 декабря, около 3:20 по местному времени. Автобус, направлявшийся из района Паном Прай в Бангкок, перевернулся.

Вследствие ДТП погибли мужчина, четыре женщины и младенец. Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы. Полиция разыскивает водителя автобуса, который мог оказаться среди пострадавших в больницах.

Кроме того, в Таиланде перевернулся двухэтажный туристический автобус, который ехал из Бангкока на остров Пхукет. Дорожно-транспортное происшествие произошло в провинции Сураттхани, которая находится на юге Таиланда. В результате пострадали 15 человек.