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Таїланд посилює карантин: МЗС дало рекомендації українцям

Автор: Дмитро Левицький

Таїланд вирішив посилити карантин у низці провінцій, щоб стримати поширення коронавірусу. Міністерство закордонних справ України дало низку рекомендацій українцям, які перебувають зараз у Таїланді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство України в Таїланді.

Таїландський уряд вирішив запровадити у провінціях Бангкок, Накхон Патом, Наратхіват, Сонгкхла, Патхум Тані, Паттані, Яла, Самут Пракарн, Самут Сакхон наступні обмеження:

  • комендантська година з 21:00 до 04:00;
  • заборона на зібрання понад 5 осіб;
  • припинення руху громадського транспорту з 21:00 до 03:00;
  • закриття громадських/розважальних закладів, що не складають першочергову необхідність для громадян з 20:00 до 04:00;
  • обмежені години роботи парків;
  • обмеження на поїздки між провінціями.

З урахуванням нових карантинних обмежень в Таїланді, українське посольство просить громадян України:

  • уникати зайвих поїздок;
  • залишатися вдома під час дії комендантської години;
  • відвідувати громадські заклади виключно у разі необхідності;
  • уникати будь-яких скупчень людей.

Нагадаємо, напередодні Таїланд відкрив курортний Пхукет для вакцинованих від коронавірусу туристів.

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