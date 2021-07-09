Таїланд посилює карантин: МЗС дало рекомендації українцям

Таїланд вирішив посилити карантин у низці провінцій, щоб стримати поширення коронавірусу. Міністерство закордонних справ України дало низку рекомендацій українцям, які перебувають зараз у Таїланді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство України в Таїланді.
Таїландський уряд вирішив запровадити у провінціях Бангкок, Накхон Патом, Наратхіват, Сонгкхла, Патхум Тані, Паттані, Яла, Самут Пракарн, Самут Сакхон наступні обмеження:
З урахуванням нових карантинних обмежень в Таїланді, українське посольство просить громадян України:
Нагадаємо, напередодні Таїланд відкрив курортний Пхукет для вакцинованих від коронавірусу туристів.