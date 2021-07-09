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Таїланд вводить комендантську годину через поширення штаму Delta

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Бангкок, П'ятниця 09 липня 2021 10:05
Таїланд вводить комендантську годину через поширення штаму Delta Фото: Таїланд вводить комендантську годину через поширення штаму Delta (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Таїланді, на тлі сплеску захворюваності новим штамом коронавірусу Delta, введуть жорсткі карантинні обмеження. Від завтра у тайській столиці Бангкок та інших регіонах зі значним поширенням COVID-19 буде діяти нічна комендантська година.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Thai PBS World.

"Таїланд щосили намагається стримати третю хвилю вірусу, яка на сьогодні є найсерйознішою і викликана штамом Delta", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що обмеження діятимуть протягом двох тижнів.

Зокрема, не працюватимуть торгові центри, школи, тренажерні зали, бари і ресторани. В'їзд до м. Бангкок буде обмеженим.

Як повідомляють тайські ЗМІ, за минулу добу у країні зафіксували рекордних 9 276 випадків захворювання корона вірусом. Зокрема, зареєстровано 73 летальних випадків.

Влада висловлює побоювання, що це не остаточні цифри, адже, щоб пройти безкоштовний тест на COVID-19, людям доводиться стояти у довгих чергах навіть уночі.

Нагадаємо, нещодавно Таїланд відкрив курортний Пхукет для туристів, які пройшли вакцинацію від COVID.

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