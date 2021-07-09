Таиланд ужесточает карантин: МИД дал рекомендации украинцам

Таиланд решил усилить карантин в ряде провинций, чтобы сдержать распространение коронавируса. Министерство иностранных дел Украины дало ряд рекомендаций украинцам, которые находятся сейчас в Таиланде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Украины в Таиланде.
Таиландское правительство решило ввести в провинциях Бангкок, Накхон Патом, Наратхиват, Сонгкхла, Патхум Тани, Паттани, Яла, Самут Пракарн, Самут Сакхон следующие ограничения:
С учетом новых карантинных ограничений в Таиланде, украинское посольство просит граждан Украины:
Напомним, накануне Таиланд открыл курортный Пхукет для вакцинированных от коронавируса туристов.