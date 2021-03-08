Таїланд скоротить самоізоляцію для вакцинованих від COVID іноземців

За його словами, обмеження пом'якшать для іноземців, які пройдуть вакцинацію від COVID не пізніше ніж за три місяці до поїздки. Крім того, на кордоні потрібно пред'явити негативний тест на COVID-19.

Для не вакцинованих туристів самоізоляцію скоротять до 10 днів.

Відзначимо, минулого тижня Міністерство туризму Таїланду оголосило про ослаблення обмежень для туристів, які приїжджають на курорти в Пхукет, Крабі, Сураттхані, Чонбурі та Чіангмай. Їх будуть відправляти на 14-денну ізоляцію, яку можна залишити через три дні, якщо COVID-тест покаже негативний результат.