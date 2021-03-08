Таиланд сократит самоизоляцию для вакцинированных от COVID иностранцев

По его словам, ограничения смягчат для иностранцев, которые пройдут вакцинацию от COVID не позднее чем за три месяца до поездки. Кроме того, на границе нужно предъявить отрицательный тест на COVID-19.

Для не вакцинированных туристов самоизоляцию сократят до 10 дней.

Отметим, на прошлой неделе Министерство туризма Таиланда объявило об ослаблении ограничений для туристов, которые приезжают на курорты в Пхукет, Краби, Сураттхани, Чонбури и Чиангмай. Их будут отправлять на 14-дневную изоляцию, которую можно покинуть через три дня, если COVID-тест покажет отрицательный результат.