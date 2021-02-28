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У Таїланді стартувала кампанія вакцинації від COVID-19

Новость на русском → Бангкок, Неділя 28 лютого 2021 09:27
У Таїланді стартувала кампанія вакцинації від COVID-19 Фото: вакцинація (freepik)
Автор: РБК-Україна

У неділю, 28 лютого, у Таїланді почалася кампанія з вакцинації від коронавірусу. Перше щеплення було зроблено віце-прем'єру, міністру охорони здоров'я країни Анутину Чарнвиракулу.

Про це повідомляє Reuters.

"Я сподіваюся, що вакцинація забезпечить безпеку людей від поширення COVID-19. Це дозволить Таїланду як можна швидше повернутися до нормального життя", - сказав міністр.

Таїланд отримав свої перші 200 тисяч китайської вакцини. Очікується, що ще 1,8 млн доз прибуде в березні і квітні.

На цьому тижні в Таїланд поставлені 117 тис. доз вакцини AstraZeneca.

Нагадаємо, на початку січня у Таїланді виявили "британський" штам коронавірусу. Всі чотири людини, які заразилися штамом, з однієї сім'ї.

Крім того, в Бразилії зафіксували два випадки зараження новим штамом коронавірусу. Дослідження показали зараження британського зразка вірусу.

Зазначимо, через новий штам коронавірусу Європу охопила хвиля паніки. Країни закривають сполучення з Великобританією, де налічується більше тисячі випадків зараження мутував COVID-19. Що відомо про мутації коронавірусу і наскільки вона небезпечна - в матеріалі РБК-Україна.

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