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Таїланд скоротить самоізоляцію для вакцинованих від COVID іноземців

Новость на русском → Бангкок, Понеділок 08 березня 2021 12:59
Таїланд скоротить самоізоляцію для вакцинованих від COVID іноземців Фото: вакцинація від COVID (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Таїланд з початку квітня скоротить період обов'язкового карантину для іноземців, які пройшли вакцинацію від COVID. Зокрема, вони повинні будуть пробути на самоізоляції 7 днів замість сьогоднішніх 14.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Таїланду Анутін Чарнвіранкул, передає Reuters.

За його словами, обмеження пом'якшать для іноземців, які пройдуть вакцинацію від COVID не пізніше ніж за три місяці до поїздки. Крім того, на кордоні потрібно пред'явити негативний тест на COVID-19.

Для не вакцинованих туристів самоізоляцію скоротять до 10 днів.

Відзначимо, минулого тижня Міністерство туризму Таїланду оголосило про ослаблення обмежень для туристів, які приїжджають на курорти в Пхукет, Крабі, Сураттхані, Чонбурі та Чіангмай. Їх будуть відправляти на 14-денну ізоляцію, яку можна залишити через три дні, якщо COVID-тест покаже негативний результат.

Нагадаємо, кампанія з вакцинації від COVID в Таїланді стартувала в кінці лютого.

Також повідомлялося, що Туреччина продовжила вимогу про наявність тесту на COVID-19 для туристів.

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