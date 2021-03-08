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Таиланд сократит самоизоляцию для вакцинированных от COVID иностранцев

Новина українською → Бангкок, Понедельник 08 марта 2021 12:59
Таиланд сократит самоизоляцию для вакцинированных от COVID иностранцев Фото: вакцинация от COVID (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Таиланд с начала апреля сократит период обязательного карантина для иностранцев, которые прошли вакцинацию от COVID. В частности, они должны будут пробыть на самоизоляции 7 дней вместо сегодняшних 14.

Об этом заявил министр здравоохранения Таиланда Анутин Чарнвиранкул, передает Reuters.

По его словам, ограничения смягчат для иностранцев, которые пройдут вакцинацию от COVID не позднее чем за три месяца до поездки. Кроме того, на границе нужно предъявить отрицательный тест на COVID-19.

Для не вакцинированных туристов самоизоляцию сократят до 10 дней.

Отметим, на прошлой неделе Министерство туризма Таиланда объявило об ослаблении ограничений для туристов, которые приезжают на курорты в Пхукет, Краби, Сураттхани, Чонбури и Чиангмай. Их будут отправлять на 14-дневную изоляцию, которую можно покинуть через три дня, если COVID-тест покажет отрицательный результат.

Напомним, кампания по вакцинации от COVID в Таиланде стартовала в конце февраля.

Также сообщалось, что Турция продлила требование о наличии теста на COVID-19 для туристов.

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