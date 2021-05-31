Стала відома причина смерті екс-посла України в Таїланді
В Таїланді розповіли про причину смерті колишнього посла України Андрія Бешти. Це був серцевий напад.
Про це розповіли губернатор провінції Сатун Еккарат Лисен та місцева поліція, передає Bangkok Post.
За словами губернатора, попередній розтин у лікарні Сатуна на материку "показав, що він помер від серцевого нападу".
Тест на коронавірус виявився негативним.
"Ми на 100% виключили, що він помер від COVID", - сказав Еккарат.
За даними обласного управління зв'язків із громадськістю, Бешта помер на острові Ко Ліпе на півдні Таїланду в неділю вранці.
У поліції повідомили, що екс-посол та його 17-річний син прибули на острів 28 травня у відпустку.
За даними поліції, слідів зламу кімнати або нападу на посла не виявлено.
За словами сина, Бешта ліг спати о 23:00 у суботу. О 4:30 ранку він втратив свідомість і незабаром помер.
Пізніше тіло українського посла було доставлено з острова Ко Ліпе до лікарні провінції Сатун. Після цього тіло перевезли в Бангкок для детального розтину..
В неділю, 30 травня, президент України Володимир Зеленський повідомив про смерть колишнього посла України в Таїланді Андрія Бешти. Український лідер його звільнив у квітні.
Нагадаємо, в середині лютого у віці 64 років помер посол України в Китаї Сергій Камишев. Він обіймав посаду з 2019 року.