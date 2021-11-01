Таїланд відкрився для туристів з 63 країн: чи є серед них Україна

Сьогодні, 1 листопада Таїланд відкрив свої туристичні регіони для вакцинованих туристів з 63 країн. України в цьому списку немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bangkok Post.
Зокрема, вакциновані туристи, які прибуватимуть з 63 країн з низьким рівнем поширення COVID-19, не будуть проходити самоізоляцію.
До цього списку увійшли:
При цьому повністю вакциновані туристи з інших країн також будуть допущені до в'їзду, але вони мають пройти 7-денний карантин, перш ніж зможуть вирушити в інші частини країни.
Разом з тим іноземці, які не вакциновані або не щеплені повністю, тепер мають пройти карантин протягом 10 днів.