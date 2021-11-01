Таїланд відкрився для туристів з 63 країн: чи є серед них Україна

Зокрема, вакциновані туристи, які прибуватимуть з 63 країн з низьким рівнем поширення COVID-19, не будуть проходити самоізоляцію.

До цього списку увійшли:

Австралія,

Австрія,

Бахрейн,

Бельгія,

Бутан,

Бруней,

Болгарія,

Камбоджа,

Канада,

Чилі,

Китай,

Кіпр,

Чехія,

Данія,

Естонія,

Фінляндія,

Франція,

Німеччина,

Греція,

Гонконг,

Угорщина,

Ісландія,

Ірландія,

Ізраїль,

Італія,

Японія,

Латвія,

Литва,

Малайзія,

Мальта,

Нідерланди,

Нова Зеландія,

Норвегія,

Польща,

Португалія,

Катар,

Саудівська Аравія,

Сінгапур,

Словенія,

Південна Корея,

Іспанія,

Швеція,

Швейцарія,

ОАЕ,

Великобританія,

США,

Індія,

Тайвань,

Лаос,

М'янма,

Філіппіни,

Хорватія,

Індонезія,

Кувейт,

Мальдіви,

Монголія,

Непал,

Оман,

Румунія,

Словаччина,

Люксембург.

При цьому повністю вакциновані туристи з інших країн також будуть допущені до в'їзду, але вони мають пройти 7-денний карантин, перш ніж зможуть вирушити в інші частини країни.

Разом з тим іноземці, які не вакциновані або не щеплені повністю, тепер мають пройти карантин протягом 10 днів.