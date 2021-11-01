Таиланд открылся для туристов из 63 стран: есть ли среди них Украина

Сегодня, 1 ноября Таиланд открыл свои туристические регионы для вакцинированных туристов из 63 стран. Украины в этом списке нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bangkok Post.
В частности, вакцинированные туристы, которые будут прибывать из 63 стран с низким уровнем распространения COVID-19, не будут проходить самоизоляцию.
В этот список вошли:
При этом полностью вакцинированные туристы из других стран также будут допущены к въезду, но они должны пройти 7-дневный карантин, прежде чем смогут отправиться в другие части страны.
Вместе с тем иностранцы, которые не вакцинированы или не привиты полностью, теперь должны пройти карантин в течение 10 дней.