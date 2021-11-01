Таиланд открылся для туристов из 63 стран: есть ли среди них Украина

В частности, вакцинированные туристы, которые будут прибывать из 63 стран с низким уровнем распространения COVID-19, не будут проходить самоизоляцию.

В этот список вошли:

Австралия,

Австрия,

Бахрейн,

Бельгия,

Бутан,

Бруней,

Болгария,

Камбоджа,

Канада,

Чили,

Китай,

Кипр,

Чехия,

Дания,

Эстония,

Финляндия,

Франция,

Германия,

Греция,

Гонконг,

Венгрия,

Исландия,

Ирландия,

Израиль,

Италия,

Япония,

Латвия,

Литва,

Малайзия,

Мальта,

Нидерланды,

Новая Зеландия,

Норвегия,

Польша,

Португалия,

Катар,

Саудовская Аравия,

Сингапур,

Словения,

Южная Корея,

Испания,

Швеция,

Швейцария,

ОАЭ,

Великобритания,

США,

Индия,

Тайвань,

Лаос,

Мьянма,

Филиппины,

Хорватия,

Индонезия,

Кувейт,

Мальдивы,

Монголия,

Непал,

Оман,

Румыния,

Словакия,

Люксембург.

При этом полностью вакцинированные туристы из других стран также будут допущены к въезду, но они должны пройти 7-дневный карантин, прежде чем смогут отправиться в другие части страны.

Вместе с тем иностранцы, которые не вакцинированы или не привиты полностью, теперь должны пройти карантин в течение 10 дней.