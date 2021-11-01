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Таиланд открылся для туристов из 63 стран: есть ли среди них Украина

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 1 ноября Таиланд открыл свои туристические регионы для вакцинированных туристов из 63 стран. Украины в этом списке нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bangkok Post.

В частности, вакцинированные туристы, которые будут прибывать из 63 стран с низким уровнем распространения COVID-19, не будут проходить самоизоляцию.

В этот список вошли:

  • Австралия,
  • Австрия,
  • Бахрейн,
  • Бельгия,
  • Бутан,
  • Бруней,
  • Болгария,
  • Камбоджа,
  • Канада,
  • Чили,
  • Китай,
  • Кипр,
  • Чехия,
  • Дания,
  • Эстония,
  • Финляндия,
  • Франция,
  • Германия,
  • Греция,
  • Гонконг,
  • Венгрия,
  • Исландия,
  • Ирландия,
  • Израиль,
  • Италия,
  • Япония,
  • Латвия,
  • Литва,
  • Малайзия,
  • Мальта,
  • Нидерланды,
  • Новая Зеландия,
  • Норвегия,
  • Польша,
  • Португалия,
  • Катар,
  • Саудовская Аравия,
  • Сингапур,
  • Словения,
  • Южная Корея,
  • Испания,
  • Швеция,
  • Швейцария,
  • ОАЭ,
  • Великобритания,
  • США,
  • Индия,
  • Тайвань,
  • Лаос,
  • Мьянма,
  • Филиппины,
  • Хорватия,
  • Индонезия,
  • Кувейт,
  • Мальдивы,
  • Монголия,
  • Непал,
  • Оман,
  • Румыния,
  • Словакия,
  • Люксембург.

При этом полностью вакцинированные туристы из других стран также будут допущены к въезду, но они должны пройти 7-дневный карантин, прежде чем смогут отправиться в другие части страны.

Вместе с тем иностранцы, которые не вакцинированы или не привиты полностью, теперь должны пройти карантин в течение 10 дней.

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