Тайно учились в украинской школе: с оккупированных территорий и РФ вернули трех детей

Похищение украинских детей Россией

С начала полномасштабного вторжения Россия вывозила украинских детей с временно оккупированных территорий. Часть из них незаконно усыновляют в России.

Напомним, что СБУ установили обстоятельства, подробный маршрут и всех причастных к депортации двух малолетних детей из Украины в РФ, а также принудительного перемещения еще 46 детей во временно оккупированный Крым.

Ранее в Конгрессе представили резолюцию с осуждением похищения и насильственного перемещения украинских детей со стороны страны-террориста РФ.

Больше подробностей о том, как Россия ворует и ломает украинских детей - читайте в материале РБК-Украина.

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