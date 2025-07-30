Таємно вчились в українській школі: з окупованих територій та РФ повернули трьох дітей

Викрадення українських дітей Росією

З початку повномасштабного вторгнення Росія вивозила українських дітей із тимчасово окупованих територій. Частину з них незаконно усиновлюють у Росії.

Нагадаємо, що СБУ встановили обставини, детальний маршрут та всіх причетних до депортації двох малолітніх дітей з України до РФ, а також примусового переміщення ще 46 дітей до тимчасово окупованого Криму.

Раніше у Конгресі представили резолюцію із засудженням викрадення та насильницького переміщення українських дітей з боку країни-терориста РФ.

Більше подробиць про те, як Росія краде і ламає українських дітей – читайте у матеріалі РБК-Україна.

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