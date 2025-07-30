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Таємно вчились в українській школі: з окупованих територій та РФ повернули трьох дітей

Фото: з окупованих територій та РФ повернули трьох дітей (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

До України з Росії та тимчасово окупованих територій вдалось повернути трьох дітей, які відтепер об'єднались з родинами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

"У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати ще трьох українських дітей з тимчасово окупованих територій та з території Росії", - зазначив Єрмак.

За його словами, двоє підлітків, 16 та 17 років, попри постійний тиск і погрози окупантів, відмовлялися відвідувати російську школу та продовжували таємно навчатися онлайн в українській школі, ризикуючи своєю безпекою.

"Також повернули 8-річну дівчинку, яка кілька років перебувала в Росії. Після тривалої розлуки вона нарешті знову зі своєю родиною. Дякую команді Helping to Leave за допомогу у порятунку дітей", - додав керівник Офісу президента.

 

 

Викрадення українських дітей Росією

З початку повномасштабного вторгнення Росія вивозила українських дітей із тимчасово окупованих територій. Частину з них незаконно усиновлюють у Росії.

Нагадаємо, що СБУ встановили обставини, детальний маршрут та всіх причетних до депортації двох малолітніх дітей з України до РФ, а також примусового переміщення ще 46 дітей до тимчасово окупованого Криму.

Раніше у Конгресі представили резолюцію із засудженням викрадення та насильницького переміщення українських дітей з боку країни-терориста РФ.

Більше подробиць про те, як Росія краде і ламає українських дітей – читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Вторгнення Росії до УкраїниДіти