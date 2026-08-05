Тайна Туринской плащаницы получила новую зацепку: что показала найденная ДНК

Анализ провела профессор криминалистики Ланкаширского университета Ноэми Прокопио вместе с командой исследователей из Падуанского, Павийского, Туринского и Перуджинского университетов.

В отличие от стандартных тестов, метагеномный подход позволил выявить не один конкретный след, а целое разнообразие биологических организмов, оставивших свой генетический отпечаток на холсте.

Образцы содержат несколько разных человеческих митохондриальных линий ДНК, что свидетельствует о касании и уходе за реликвией со стороны многих людей разного происхождения.

Экзотический микробиом: от человеческой кожи до микроорганизмов

Анализ выявил богатый и специфический микробиом, отражающий условия хранения и контакта с тканью.

В противоположность обычной пыли, на холсте зафиксированы бактерии и грибки, характерные для микрофлоры человеческой кожи.

В ткани обнаружили солестойкие микроорганизмы (включая солонолюбные археи), которые обычно развиваются в условиях высокой концентрации солей и специфического засолки материалов во время консервации.

В отличие от стандартных исторических текстилов, плащаница имеет сложную микробиологическую экосистему, которая формировалась из-за изменения влажности, температуры и условий ее демонстрации верующим.

Сводка данных о геноме человека, полученных из образцов Туринской плащаницы (источник: DOI: 10.1038/s41598-026-60684-7)

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Следы флоры и фауны

Генетический анализ показал исключительный спектр ДНК растительного и животного происхождения, свидетельствующий о длительных путешествиях и контактах артефакта с различными регионами и предметами обихода.

Что обнаружили учёные?

Культурные растения: ученые идентифицировали ДНК пшеницы, моркови, кукурузы, бананов и арахиса.

Домашние животные: обнаружен генетический материал крупного рогатого скота, свиней, кур, а также кошек и собак.

Морские материалы: кроме сухопутной флоры и фауны, волокна содержат ДНК средиземноморского красного коралла (Corallium rubrum).

Наличие ДНК растений из Нового Света (кукуруза, арахис) и тропических фруктов (бананы) подтверждает, что накопление биологического материала активно продолжалось в Позднем Средневековье и Новом времени во время публичных демонстраций и перемещений реликвии.

Почему ДНК не может доказать или опровергнуть подлинность плащаницы?

Ученые отмечают, что обнаруженный генетический коктейль не дает ответа на вопрос о точном возрасте Туринской плащаницы или ее подлинности.

Почему?

Век интенсивного использования, демонстраций и неизбежного загрязнения делают невозможным изоляцию "первичной" ДНК, которая бы принадлежала самому первому периоду создания ткани.

В противоположность попыткам использовать ДНК как прямое доказательство возраста, судебная геномика и протеомика позволяют воспроизвести экологическое и культурное "путешествие" артефакта.

Вместо статического предмета плащаница предстает как "динамический биологический архив", зафиксировавший детали касаний, способов транспортировки, мест хранения и природного окружения на протяжении многих веков.