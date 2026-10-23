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Тайны темной энергии: телескоп CHIME поймал радиосигнал возрастом 9 миллиардов лет

08:11 23.10.2026 Пт
2 мин
aimg Ольга Завада
Тайны темной энергии: телескоп CHIME поймал радиосигнал возрастом 9 миллиардов лет 94 ночи наблюдений помогли заглянуть в прошлое космоса (коллаж: РБК-Украина)
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Канадский радиотелескоп CHIME научился обнаруживать слабые радиосигналы водорода из ранней Вселенной - это может сделать исследование темной энергии более быстрым и дешевым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование, опубликованное в профессиональном вестнике The Astrophysical Journal.

Загадка темной энергии и угроза будущей Вселенной

Ученые объясняют: темная энергия является доминирующим элементом космоса, на который приходится около 68 процентов общего баланса материи и энергии.

Она начала действовать на пространство сразу после того, как расширение после Большого взрыва остановилось, заставив Вселенную расширяться с гораздо большим ускорением.

Если действие темной энергии усилится, это может привести к "Большому разрыву", когда пространство будет полностью разорвано, или к "Большому сжатию", если сила тяжести снова перевесит.

Исследователи выделяют основные сценарии будущего развития Вселенной под влиянием темной энергии :

  • "Большой разрыв": чрезмерное усиление темной энергии и разрушение самой ткани пространства.
  • "Холодная смерть": постепенное охлаждение и угасание всех звезд в бесконечно расширенном космосе.
  • " Большое сжатие": ослабление темной энергии и сжатие Вселенной обратно в первичную сингулярность.

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Новые возможности телескопа CHIME

Поскольку водород является наиболее распространенным элементом в космосе и основным строительным материалом для звезд, его слабое радиоизлучение выполняет роль космического маркера. Он ясно показывает, как именно материя распределена в пространстве.

Ранее исследователи могли картировать водород только путем сочетания данных CHIME с наблюдениями других телескопов, что стоило миллионы долларов. Теперь проект доказал способность самостоятельно фиксировать распределение водорода.

Использовав лишь небольшую часть имеющихся данных, 94 ночи наблюдений с 2019 года, команда астрофизиков зафиксировала сигнал водорода из эпохи, когда Вселенная имела возраст всего 5 миллиардов лет.

Полученные данные подтвердили, что около двух процентов водорода находилось в нейтральной атомарной форме, что позволяет по-новому оценить процессы формирования галактик.

Ученые планируют использовать собранный за 7 лет массив данных для исследования периода, когда прошло всего 3 миллиарда лет после Большого взрыва.

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