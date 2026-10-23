Таємниці темної енергії: телескоп CHIME спіймав радіосигнал віком 9 мільярдів років

Канадський радіотелескоп CHIME навчився виявляти слабкі радіосигнали водню з раннього Всесвіту - це може зробити дослідження темної енергії швидшим і дешевшим.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на дослідження, опубліковане у фаховому віснику The Astrophysical Journal .

Загадка темної енергії та загроза для майбутнього Всесвіту

Вчені пояснюють: темна енергія є домінуючим елементом космосу, на який припадає близько 68 відсотків загального балансу матерії та енергії.

Вона почала діяти на простір одразу після того, як розширення після Великого вибуху зупинилося, змусивши Всесвіт розширюватися зі значно більшим прискоренням.

Якщо дія темної енергії посилиться, це може призвести до "Великого розриву", коли простір буде повністю розірваний, або до "Великого стискання", якщо сила тяжіння знову переважить.

Дослідники виділяють основні сценарії майбутнього розвитку Всесвіту під впливом темної енергії:

"Великий розрив" : надмірне посилення темної енергії та руйнування самої тканини простору.

: надмірне посилення темної енергії та руйнування самої тканини простору. "Холодна смерть" : поступове охолодження та згасання всіх зірок у нескінченно розширеному космосі.

: поступове охолодження та згасання всіх зірок у нескінченно розширеному космосі. "Велике стискання": ослаблення темної енергії та стискання Всесвіту назад у первинну сингулярність.

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Нові можливості телескопа CHIME

Оскільки водень є найпоширенішим елементом у космосі та основним будівельним матеріалом для зірок, його слабке радіовипромінювання виконує роль космічного маркера. Він чітко показує, як саме матерія розподілена у просторі.

Раніше дослідники могли мапувати водень лише шляхом поєднання даних CHIME зі спостереженнями інших телескопів, а це коштувало мільйони доларів. Тепер проєкт довів здатність самостійно фіксувати розподіл водню.

Використавши лише невелику частину наявних даних, 94 ночі спостережень із 2019 року, команда астрофізиків зафіксувала сигнал водню з епохи, коли Всесвіт мав вік лише 5 мільярдів років.

Отримані дані підтвердили, що тоді близько двох відсотків водню перебувало у нейтральній атомарній формі, що дозволяє по-новому оцінити процеси формування галактик.

Наразі вчені планують використати зібраний за 7 років масив даних для дослідження періоду, коли минуло лише 3 мільярди років після Великого вибуху.