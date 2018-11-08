У Таджикистані кількість жертв при придушенні тюремного бунту зросла до 20

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Повідомляється про загиблих охоронців і постраждалих наглядачів

В колонії Худжанда на півночі Таджикистану в результаті бунту ув'язнених загинули понад 20 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

За даними джерел агентства, загинули двоє охоронців, ще шість наглядачів отримали поранення.

Зазначимо, що у колонії утримуються ув'язнені, які відбувають тривалі терміни за тяжкі злочини, зокрема вбивства і тероризм.

Нагадаємо, бунт в колонії стався ввечері 7 листопада. Зокрема, на території колонії з 22:30 до 23 годин була чутна стрілянина. При цьому управління виправними установами міста Худжанда спростовує цю інформацію, при цьому підтверджуючи, що був оголошений сигнал тривоги. За даними ЗМІ, при придушенні бунту в колонії Худжанда загинули 13 ув'язнених.

Повідомлялося, що один з ув'язнених зміг відібрати автомат у охоронця і почав стріляти по наглядачам, після чого засуджені захопили корпус колонії. За попередньою інформацією, винуватцем був член терористичного угрупування "Ісламська держава". Бунт вдалося придушити силами поліцейського спецназу Согдійської області.