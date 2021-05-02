Таджикистан і Киргизстан почали відведення військ із зони конфлікту. Військовослужбовці та військова техніка сторін конфлікту переміщується на місця дислокації.
Про це повідомила прикордонна служба киргизького Державного комітету національної безпеки (ДКНБ) Киргизстану, передає 24.kg.
"Станом на 9.30 обстановка на киргизько-таджицькій ділянці державного кордону характеризується як стабільна. За минулу ніч інциденти і перестрілки не зафіксовані. Рух транспортних засобів по автодорозі Ош - Ісфана здійснюється безперешкодно", - повідомили прикордонники.
Відзначається, що прикордонні підрозділи Киргизстану несуть службу в посиленому режимі.
Конфлікт між Таджикистаном і Киргизстаном загострився 28 квітня на спірній ділянці кордону. За версіями обох країн, конфлікт стався після того, як Таджикистан встановив на території ділянки "головний вододіл" камери відеоспостереження.
На тлі ескалації прикордонного конфлікту Киргизстан і Таджикистан стягнули війська і почали атакувати прикордонні застави один одного.
Як писало РБК-Україна, в ході конфлікту загинули понад 30 людей.
Делегації Киргизстану і Таджикистану 30 квітня зустрілись на нейтральній території і домовилися про відведення військ із зони конфлікту.