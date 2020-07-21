Тютюнові виробники заявляють про тиск на інвесторів, які працюють в Україні

Господарський суд Києва відхилив претензії "Імперіал Тобакко Юкрейн" та "ВАТ Україна" щодо рішення Антимонопольного комітету України накласти на тютюнових виробників штраф у розмірі 460 мільйонів гривень за порушення антимонопольного законодавства, і виніс ухвалу на користь АМКУ. Тютюнові виробники вважають таке рішення необґрунтованим й незаконним, й планують оскаржити рішення в апеляційному суді.

Про це зазначається в прес-релізах на офіційних сайтах "Імперіал Тобакко" та British American Tobacco.

Так, в British American Tobacco заявили, що здивовані рішенням суду й протягом найближчих днів подадуть апеляцію.

"Бритіш Американ Тобакко Україна працює в країні понад 25 років, і протягом всього цього часу діяла у повній відповідності до належного законодавства України. Тому ВАТ не погоджується із цим рішенням і вважає, що існує вагома підстава для його оскарження. Поки цей процес триватиме в Україні наразі недоцільно робити будь-які інші коментарі", - додали в компанії.

Своєю чергою, компанії "Імперіал Тобако" на додачу до апеляції вивчають процедуру розгляду питання про захист своїх інвестицій в Україні у Міжнародному інвестиційному арбітражі на основі Угоди між Сполученим Королівством Великобританії та Північної Ірландії з Україною про сприяння та взаємний захист інвестицій.

Нагадаємо, раніше в Асоціації тютюнових виробників заявили про тиск з боку екс-керівництва АМКУ. Зокрема, вони відзначають, що дії АМКУ можуть не тільки паралізувати роботу чотирьох міжнародних компаній, які входять в десятку найбільших платників податків України, але практично зупинити поставки легальної тютюнової продукції для понад 7 млн споживачів в Україні.

Як відомо, торік Антимонопольний комітет України прийняв рішення накласти штраф у розмірі 6,5 млрд грн на афілійовані компанії "Філіп Морріс", "Джей ти Ай", "Імперіал Тобакко" і "Брітіш Американ Тобакко", а також на компанію "Тедіс Укрїна" в жовтні 2019 року.

15 липня Господарський суд Києва заарештував рахунки за позовом АМКУ до ТОВ "Тедіс Україна" і чотирма групами компаній виробників тютюнових виробів про стягнення штрафу в примусовому порядку.

Провідні юристи України сумніваються в законності рішення Антимонопольного комітету. Більш того, вони вважають, що АМКУ цими штрафами намагається перекласти з себе відповідальність за монополізацію ринку. Адже ще у 2010-2011 рр. він видав усі необхідні дозволи, які і привели до монополізації.

Анна Гладштейн, юрист у сфері права міжнародної торгівлі і викладач Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка апелює до постанови Верховного суду від 2 грудня 2019 у справі № 910/1646/19. Даною постановою Верховний суд визнав, що АМКУ не зміг надати суду доказів того, що ринки дистрибуції сигарет були досить їм досліджені.

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Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Світлана Панаіотіді, коментуючи ситуацію, що виникла в галузі, заявила, що Україну чекають інвестиційні позови і великі втрати надходження в бюджет.

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