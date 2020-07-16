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В Раду внесли постанову про призначення нового голови АМКУ

Київ, Четвер 16 липня 2020 01:04
В Раду внесли постанову про призначення нового голови АМКУ
Фото: Ольга Піщанська (amcu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Головою АМКУ пропонують призначити Ольгу Піщанську

У Верховній раді зареєстрували проект постанови про призначення голови Антимонопольного комітету України. На посаду очільниці АМКУ претендує Ольга Піщанська.

Про це повідомляє офіційний портал ВР.

Ініціатором постанови є народний депутат від "Слуги народу", голова комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.

Зазначається, що комітет розглянув подання прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля про призначення Піщанської головою Антимонопольного комітету України і ухвалив рішення рекомендувати ВР призначити її на цю посаду.

Нагадаємо, минулого тижня Верховна рада звільнила Юрія Терентьєва з посади голови Антимонопольного комітету.

Виконувачкою обов'язків глави АМКУ стала заступниця Ольга Піщанська.

До призначення на посаду першого заступника голови АМКУ Піщанська працювала начальником відділу закупівель механічних матеріально-технічних ресурсів ТОВ "Метінвест", директором ТОВ "Закупівельні рішення" та комерційним директором ТОВ "СТЕМ Інжиніринг".

Крім того, з 2004 по 2015 рік працювала на ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" у різних структурних підрозділах.

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